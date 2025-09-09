جهاد نافع - صحيفة الديار

حمل الوفد الوزاري والأمني في جولته على المعابر الحدودية الشمالية الأسبوع الماضي، جملة مقترحات ومعطيات حول واقع هذه المعابر بالمعاينة الميدانية من العريضة إلى العبودية وصولًا إلى جسر الاقمار - البقيعة في وادي خالد.

أبرز المقترحات التي حملها الوفد هو تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية بزيادة العناصر والعمل على انشاء أبراج مراقبة جديدة، إضافة إلى إجراءات تسهل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

حتّى اللحظة، وحده معبر العريضة يعمل وقد انشىء الجسر سريعًا لكن نجم عنه معوقات طبيعية تعيق حركة مراكب الصيد في النهر، عدا عن السد الذي نشأ ويهدّد بلدة العريضة وقرى السهل بفيضان خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يحتاج إلى تدابير وإجراءات سريعة قبل بدء موسم الامطار والسيول، إضافة إلى أهمية توسيع الجسر واعادته إلى سابق عهده لتسهيل حركة المرور ذهابا وايابا...

وتقدم الأهالي من الوفد بمطالب حيوية ركزت على تعزيل النهر وازالة المعوقات منه، وإعادة بناء المدرسة الرسمية المحاذية للجسر، والتي اصيبت بالدمار جراء العدوان "الإسرائيلي" الأخير.

معبر العبودية لا يزال مغلقا منذ تعرضه لعدة غارات "إسرائيلية"، وبالمعاينة تبين حجم الأضرار التي أصابته، وكان من المقررإطلاق ورشة اعمار الجسر خلال الشهر الحالي غير ان الوزارة تريثت بعد أن تبلغت نية الجانب السوري إعادة اعماره وفق المواصفات الفنية الدولية، كونه معبرا رئيسيا يربط بين لبنان وسورية ودول العالم.

في معبر جسر الاقمار في البقيعة في وادي خالد، أشرفت اعمال إعادة الاعمار والتأهيل على نهايتها وسيعاد فتحه خلال أيام قليلة مع تجهيز تقني حديث للمركز الحدودي لفتحه امام السيارات والمشاة، وهو معبر حيوي كونه يشكّل رابطا بين العائلات على ضفتي النهر لا سيما وان في الجانب السوري عائلات لبنانية تقيم فيها، واعتادوا التنقل يوميًّا بين الضفتين كون مساكنهم وعائلاتهم في الجانب السوري اما اعمالهم ووظائفهم فتقع في الجانب اللبناني.

لا يقتصر أهمية إعادة اعمار الجسور على حركة التنقل بين البلدين، فمن شأن ذلك، المساهمة في مكافحة عمليات تهريب البشر عبر معابر غير شرعية، وقد تنامت في الآونة الأخيرة حركة عبور مواطنين سوريين غير شرعيين ويسجل شهود عيان انه يدخل الأراضي اللبنانية يوميًّا وخلال ساعات الليل ما لا يقل عن ثمانمئة شاب سوري، واحيانا مع عائلاتهم بمساعدة مهربين من الجانبين السوري واللبناني، وهذه الحالة الشاذة متواصلة، الأمر الذي وضع مسألة زيادة عديد القوّة الأمنية المشتركة الحدودية وخاصة عناصر الجيش اللبناني كبند أول مقترح يرفع إلى مجلس الوزراء لضبط الحدود.

وكان معبر العريضة قد شهد في الآونة الأخيرة ازدحاما خانقا من النازحين السوريين العائدين إلى بلادهم، مستفيدين من قرار الأمن العام اللبناني الذي ينتهي مفعوله في نهاية شهر ايلول الحالي، والقاضي باعفاء العائدين من الرسوم والغرامات، وبعد ذلك التاريخ يعتبر كلّ مواطن سوري غير مستوفي الشروط مخالفًا للقوانين...

كما يستفيد العائدون إلى سورية من مبلغ مئة دولار وعند الوصول إلى مقر سكنهم من مبلغ 400 دولار.

تذكر مراجع معنية بان عدد العائدين بلغ الـ 200 الف نازح سوري، وان وزارة الشؤون الاجتماعية شطبت لغاية اليوم 168 ألف نازح من قائمة المستفيدين وان هناك حوالي 71 ألفا قيد للشطب، بينما سجل حوالى 17 ألف سوري اسماؤهم للعودة والحبل على الجرار، وجلهم اتجه إلى محافظات ادلب وحماه وحمص.

غير ان العديد من النازحين السوريين نقلوا عائلاتهم إلى مناطقهم السورية وعاد الرجال لمتابعة اشغالهم في لبنان بعد تسوية أوضاعهم القانونية.

وذكر ان الوفد الوزاري والأمني قد اعطى تعليماته لإدارة معبر العريضة تقديم التسهيلات ضمن القوانين المرعية الاجراء لدخول السوريين وعدم عرقلة عبورهم والاحاطة بالحالات الخاصة بما يسهل عودتهم إلى بلادهم.

الكلمات المفتاحية