خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إيران: لا نتدخل بالشأن اليمني

خاص العهد

الشيخ جبري لـ
خاص العهد

الشيخ جبري لـ"العهد": الوحدة الإسلامية ضرورة لمواجهة الهجمات على العقيدة والمقدسات

2025-09-09 09:47
46

أكد الأمين العام لحركة الأمة في لبنان، الشيخ عبد الله جبري، أن الوحدة الإسلامية أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لمواجهة الهجمات المتصاعدة على عقيدة الأمة ومقدساتها، مشددًا على أن أي تفكك داخلي يزيد من خطورة المشاريع الاستعمارية والتوسعية في المنطقة.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، قال الشيخ جبري: "نحن دائمًا نتحدث عن الوحدة، انطلاقًا من قول الله تعالى 'واعتصموا'. في هذه الأيام، علينا التأكيد على الوحدة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا مع الهجمات على عقيدة الأمة ومقدساتها".

وحذر الشيخ جبري من أن هذه الهجمات تستهدف جميع المذاهب الإسلامية، وشدد على أن "الكلام اليوم بدأ علنًا بأن المطلوب هو عقيدة هذه الأمة، وليس السلاح. قالوا إن العقيدة أخطر من السلاح، والعقيدة لا تتعلق فقط بالشيعة، إنما هي عقيدة الجهاد، الركن الأساسي عند السنة والشيعة. فهذا الهجوم اليوم هو هجوم على المسلمين بمذاهبهم جميعًا، وكذلك على أسس الدين".

وأشار الشيخ جبري إلى الاعتداءات على المقدسات، قائلًا: "منذ أسبوعين تقريبًا تم حرق نسخة من المصحف الشريف، ولم نسمع استنكارًا أو بيانًا. هذا الهجوم أو التطاول على النبي (ص) وعلى الأئمة والمراجع يتطلب اليوم وحدة أكبر من أي وقت مضى".

المشروع "الإسرائيلي" وخطر التوسع الإقليمي

وحذر الشيخ جبري من خطورة المشاريع التوسعية التي تهدد المنطقة، ورأى أن "العدو اليوم يعلن وقاحته بأن هدفه ومشروعه هو "إسرائيل" الكبرى"، وأن هذا المشروع لا يتوقف عند لبنان أو سورية أو الأردن أو فلسطين، بل يمتد إلى أجزاء واسعة من مصر والسعودية". وأضاف "إذا لم تكن الأمة على قدر كبير من الوعي بمخاطر هذا المشروع، فإن الجميع سيكون غارقًا لأننا جميعًا في سفينة واحدة".

وأكد الشيخ جبري أن "هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العهد مع النبي محمد (ص) والسير على خطه بالوقوف إلى جانب فلسطين وأهلها".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الوحدة الإسلامية النبي محمد
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ جبري لـ
الشيخ جبري لـ"العهد": الوحدة الإسلامية ضرورة لمواجهة الهجمات على العقيدة والمقدسات
خاص العهد منذ ساعتين
الشيخ حسان عبد الله لـ
الشيخ حسان عبد الله لـ"العهد": بالوحدة الإسلامية نواجه مخطّطات العدوّ لإشعال الفتنة
خاص العهد منذ يوم
شكوى من المحامية الخنسا إلى النيابة العامة ضدّ مُحرّضين على الطائفة الشيعية 
شكوى من المحامية الخنسا إلى النيابة العامة ضدّ مُحرّضين على الطائفة الشيعية 
خاص العهد منذ يوم
أسطول الصمود العالمي يتحضر للإبحار إلى غزة من تونس
أسطول الصمود العالمي يتحضر للإبحار إلى غزة من تونس
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
آفي أشكنازي:
آفي أشكنازي: "إسرائيل" تنزف
عين على العدو منذ 15 دقيقة
"هآرتس": نتنياهو سيد الموت ويجب إسقاط حكومته
عين على العدو منذ 34 دقيقة
تحليل
تحليل "إسرائيلي": تحديات ترافق احتلال غزّة
عين على العدو منذ 50 دقيقة
العدوان على غزّة.. شهداء وإصابات ومفقودون وأوامر بإخلاء مدينة غزّة 
العدوان على غزّة.. شهداء وإصابات ومفقودون وأوامر بإخلاء مدينة غزّة 
فلسطين منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة