في اليوم الـ704 من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، تابعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" استهدافها للمناطق السكنية في مختلف مناطق القطاع، مركزة بشكل خاص على الأبراج والمباني الشاهقة في مدينة غزة، مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى العديد من المفقودين تحت ركام المنازل المستهدفة.

وأفادت مصادر طبية، في مستشفيات القطاع، بارتقاء 67 شهيدًا وإصابة 320 فلسطينيًا جراء الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال الصهيوني على المباني السكنية وخيام النازحين، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم 42 شهيدًا ارتقوا في مدينة غزّة.

وفي ما يؤشر إلى تصعيد جديد للعدوان الصهيوني؛ أصدرت قوات الاحتلال أوامر لسكان مدينة غزة بوجوب إخلاء المدينة فورًا والتوجّه إلى منطقة مواصي خان يونس في الجنوب.

وقصفت الطائرات الحربية الصهيونية، فجر اليوم الثلاثاء، منزلًا مأهولًا يعود لعائلة الحصري في مخيم الشاطئ الواقع في شمال غرب مدينة غزّة، ما أدى لتدميره على من فيه. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة آخرين، وبأن أكثر من 25 مفقودًا ما يزالون تحت أنقاض المبنى المستهدف.

كما قصفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مدرسة مسقط الواقعة في منطقة المشاهرة، في حي التفاح شرقي مدينة غزّة. كما دمّرت ثلاث بنايات سكنية إضافة إلى برج الرؤيا الواقع غرب مدينة غزّة، وفجرت 3 روبوتات مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات داخل الأحياء السكنية في شمال مدينة غزة لتدمير منازل المواطنين.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 35 من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، شمالي قطاع غزّة. وفي وقت سابق، استشهد 42 فلسطينيًّا في سلسلة غارات "إسرائيلية" على مدينة غزّة خلال 24 ساعة.

وسط القطاع

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرين بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب معبر "كيسوفيم"، شرقي مدينة دير البلح.

جنوب القطاع

أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات من مركز توزيع الطينة، جنوب مدينة خان يونس. وفي وقت سابق، استشهد ٢١ فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" على الأحياء السكنية في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطيني، في قطاع غزة في بيانها الإحصائي الجديد، وصول 67 شهيدًا، بينهم شهيدان أنتشلا من تحت الركام، و 320 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 64,522 شهيدًا و163,096 إصابة.

ووفقًا لهذه الإحصائية؛ ارتفع عدد الشهداء والإصابات، منذ 18 آذار/مارس الماضي وحتى اليوم، إلى 11,976 شهيدًا و 51,055 جريحًا. وبلغ عدد الذين وصلوا إلى المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا المساعدات 14 شهيدًا و 85 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,430 شهيدًا وأكثر من 17,794 إصابة.

إلى ذلك؛ سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 393 وفاة، من ضمنهم 140 طفلًا.



