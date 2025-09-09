Your browser does not support the video tag.

تواصل جمعية "وتعاونوا" حملتها الإنسانيّة الهادفة إلى دعم المسيرة التعليميّة، حيث وزّعت القرطاسيّة وقدّمت مساعدات ماليّة للطلاب، وذلك بدعم من قبيلة "الساعدي" في العراق، في رسالة صمود وإصرار بوجه كلّ الضغوط التي تُمارس على بيئة المقاومة.

وشارك في هذه الحملة متطوّعون من كشافة الإمام المهدي (عج) وجمعية "وتعاونوا"، مؤكدين أنّ العطاء في ميادين الخير هو أسمى أشكال الولاء والالتزام.

وتؤكد جمعية "وتعاونوا" أنّها ستبقى السند الدائم لأهلها وأكرم الناس، متمسّكة بوصيّة سيّد شهداء الأمة بأن تكون الخدمة المباركة نهجاً ثابتاً في مسيرتها.

