أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوحدة أراضي فنزويلا، لافتًا إلى أن تجربة إيران أثبتت أن إفشال أهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضدّها جاء نتيجة الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي.

مواقف الرئيس الإيراني جاءت خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تبادلا فيها وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما في أعقاب الإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة ضدّ فنزويلا، بالإضافة إلى إستراتيجيات توسيع وتعميق العلاقات الثنائية.

الرئيس الفنزويلي أكد في هذه المحادثة التماسك الوطني والوحدة الكاملة في بلاده، وقال: "اليوم، بفضل التضامن المثالي بين الحكومة والشعب والقوات المسلحة، حققت فنزويلا قوةً تحميها وتصونها من أيّ تهديد".

ورأى مادورو أن "الأجواء الإعلامية والعمليات النفسية التي تشنها الولايات المتحدة ضدّ بلاده تهدف إلى "تشويه صورة فنزويلا من خلال اختلاق رواية ملفقة وكاذبة، رواية لا يقبلها حتّى الرأي العام لشعبها". وقال: "نحن في سلام تام، ولكن بعزيمة واستعداد كاملين، سنقف في وجه أي تهديد محتمل.. إن وجود أكثر من 8 ملايين فنزويلي استجابةً لنداء الدفاع عن الوطن دليل على الروح الوطنية والعزيمة الراسخة لأمتنا".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى مبادرات السلام التي أطلقتها بلاده في منطقة أميركا اللاتينية، قائلًا: "نعمل بكلّ قوتنا على تطوير السلام وترسيخه وتعميقه، وخاصة في منطقة البحر الكاريبي، وفي خطوة تاريخية، اتحدنا مع دول أميركا اللاتينية لتحقيق السلام، وسنمضي في هذا الطريق بجدية".

وأعرب مادورو عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة وشعب فنزويلا، قائلًا: "اليوم، إيران وفنزويلا أكثر اتحادًا من أي وقت مضى.. دعمكم دافعٌ مزدوج لنا في طريقنا للحفاظ على الاستقلال الوطني والشرف والكرامة، وسنستخدم جميع الإمكانات لتطوير التعاون المشترك".

بزشكيان

من جانبه أعرب الرئيس بزشكيان خلال هذه المحادثات عن ارتياحه لتقرير رئيس فنزويلا حول التماسك الوطني الذي تأسس في هذا البلد، وقال: "لقد أثبتت تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إفشال أهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضدّ بلدنا جاء نتيجة الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي الذي منح أمتنا قوة لا حدود لها، وطالما استمرت هذه الوحدة، فلن تتمكّن أي قوة أجنبية من الإضرار ببلداننا".

وأشار إلى تاريخ الأعمال العدائية التي قامت بها الولايات المتحدة ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "للأسف، لسنوات عديدة، استخدم الأميركيون، بالاعتماد على هذه الدعاية الكاذبة والروايات غير الواقعية، جميع أنواع التهديدات والضغوط ضدّ إيران الإسلامية، وكان هذا النهج ذريعة لهم لانتهاك القوانين والمبادئ الدولية الراسخة".

وأكد بزشكيان دعم إيران الثابت لفنزويلا، وإدانتها "بشدة أي انتهاك لوحدة أراضي الدول"، مؤكدًا أيضًا دعم إيران لوحدة أراضي فنزويلا وشعبها بكلّ ما أوتيت من القوّة. وقال: "نأمل أن يظل هذا البلد، في ظل الوحدة والتضامن اللذين تشكّلا في فنزويلا، منتصرًا وشامخًا على طريق الكرامة والتقدم".

وأشار الرئيس بزشكيان كذلك إلى إدانة الإجراءات اللاإنسانية وغير القانونية التي تتّخذها الولايات المتحدة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة، وقال: "خلال هذه القمة والاجتماعات التي تلتها، أُدينت أحادية الولايات المتحدة واستخدامها القوّة كأداة ضدّ الدول بحجج واهية".

وختم الرئيس الإيراني حديثه مرحبًا بمبادرات فنزويلا للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، ومؤكدًا "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون المشترك مع هذا البلد الصديق والحليف".

