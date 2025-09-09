خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تعرّض أحد قوارب أسطول غزة في تونس لضربة جوية

2025-09-09 12:42
56

نشر منظمو "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، ليل الاثنين، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة تعرّض أحد قواربهم لـ"ضربة من الجو" قبالة السواحل التونسية.

وأظهر التسجيل، والذي التُقط من قارب آخر ضمن الأسطول، ومضة ضوء قوية عقب سماع طنين، فيما أكد المنظمون أن القارب أصيب بأسلوب يُشتبه أنه هجوم من طائرة مسيّرة، ولكن لم تقع أي إصابات.

تداول ناشطون دوليون مشاركون في الأسطول روايات مختلفة، إذ أكد أحدهم في مقطع مصوَّر: "كان الأمر 100% طائرة مسيّرة ألقت قنبلة". كما علّقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي على الفيديو المنشور بالقول: "استمعوا للأصوات وشاهدوا الانفجار ونداءات الاستغاثة... استخلصوا استنتاجاتكم".

ويشارك في "أسطول الصمود" ناشطون بارزون؛ بينهم السويدية غريتا تونبرغ. وتهدف القافلة البحرية إلى كسر الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة عبر إيصال مساعدات إنسانية، بعد محاولتين سابقتين، خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين جرى اعتراضهما.

تعرّض أحد قوارب أسطول غزة في تونس لضربة جوية
