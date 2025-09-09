​أحيا حزب الله مناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بلقاء تشاوري وحدوي وغداء أقيم على حبّ النبيّ وآل بيته الأطهار، وذلك في قاعة مسبح الجسر في الدامور، بحضور الوزيرين السابقين مصطفى بيرم وطارق الخطيب، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، عضو المجلس السياسي في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمار، مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والجمعيات الأهلية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات التربوية والاجتماعية والبلدية والاختيارية.

​افتُتح اللقاء بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، بعد ذلك، ألقى الشيخ عبد المجيد عمار كلمة شدد فيها على أهمية التمسك بنهج النبيّ محمد (صلى الله عليه واله وسلم) في تعزيز الوحدة والتآلف ونصرة المظلوم والوقوف إلى جانب قضايانا المحقة. تلتها كلمة لممثل جبهة العمل الإسلامي الشيخ الدكتور عبد القادر ترنني الذي تحدث عن أهمية الوحدة الإسلامية، وأن نكون يدًا واحدة لمواجهة الخطر الذي يتربص بالمسلمين جميعًا.

بدوره مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله ألقى كلمة سلط الضوء فيها على ضرورة أن تكون سيرة النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) منارة يُحتذى بها في مواجهة التحديات الراهنة.

كما كانت مداخلة للوزير السابق طارق الخطيب، ومداخلة للواء علي الحاج، فيما قدم الشيخ ماهر مزهر مداخلة ومشاركة قيمة باسم تجمع العلماء المسلمين.

