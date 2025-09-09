بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد (ص)، وحفيده الإمام الصادق (ع)، زار وفد علمائي من حزب الله مستشفى دار الحكمة في بعلبك، برئاسة مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في البقاع الشيخ تامر حمزة، حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى النائب السابق الدكتور جمال الطقش وعدد من أعضاء الطاقم الإداري والطبي.

جال الوفد على أقسام المستشفى، وعاين عددًا من المرضى، مقدمًا لهم الورود، ومعبّرًا عن التهاني القلبية بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعافية.

وخلال الزيارة، أثنى الشيخ حمزة على الدور الإنساني والمهني الذي تضطلع به مستشفى دار الحكمة، مشيدًا بالتطور المستمر الذي تشهده على المستويات الإدارية والطبية والخدماتية، ومؤكدًا على أهمية هذه المؤسسة الصحية في خدمة أهل المنطقة، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جهته، رحب الدكتور الطقش بالوفد، وعبّر عن تقديره لهذه اللفتة التي تعكس روح التضامن والرعاية الاجتماعية التي يحرص عليها حزب الله، مؤكدًا استمرار المستشفى في أداء رسالتها الصحية والمجتمعية بأعلى معايير الجودة والرعاية.

الزيارة اختتمت بتبادل التمنيات بمزيد من النجاح والتوفيق للمستشفى وطاقمها، وبمزيد من الأمن والصحة للبنانيين عامة، وأبناء منطقة بعلبك خصوصًا، في ظلّ المناسبات الدينية الجامعة التي تعزّز روح الأمل والوحدة بين أبناء الوطن الواحد.

الكلمات المفتاحية