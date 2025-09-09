خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي نتنياهو يستخدم الغاز الفلسطيني المسروق لإهانة مصر

لبنان

وفد علمائي من حزب الله يزور مستشفى دار الحكمة مهنئًا بالمولد النبوي
لبنان

وفد علمائي من حزب الله يزور مستشفى دار الحكمة مهنئًا بالمولد النبوي

2025-09-09 13:56
42

بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد (ص)، وحفيده الإمام الصادق (ع)، زار وفد علمائي من حزب الله مستشفى دار الحكمة في بعلبك، برئاسة مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في البقاع الشيخ تامر حمزة، حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى النائب السابق الدكتور جمال الطقش وعدد من أعضاء الطاقم الإداري والطبي.

جال الوفد على أقسام المستشفى، وعاين عددًا من المرضى، مقدمًا لهم الورود، ومعبّرًا عن التهاني القلبية بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعافية.

وخلال الزيارة، أثنى الشيخ حمزة على الدور الإنساني والمهني الذي تضطلع به مستشفى دار الحكمة، مشيدًا بالتطور المستمر الذي تشهده على المستويات الإدارية والطبية والخدماتية، ومؤكدًا على أهمية هذه المؤسسة الصحية في خدمة أهل المنطقة، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جهته، رحب الدكتور الطقش بالوفد، وعبّر عن تقديره لهذه اللفتة التي تعكس روح التضامن والرعاية الاجتماعية التي يحرص عليها حزب الله، مؤكدًا استمرار المستشفى في أداء رسالتها الصحية والمجتمعية بأعلى معايير الجودة والرعاية.

الزيارة اختتمت بتبادل التمنيات بمزيد من النجاح والتوفيق للمستشفى وطاقمها، وبمزيد من الأمن والصحة للبنانيين عامة، وأبناء منطقة بعلبك خصوصًا، في ظلّ المناسبات الدينية الجامعة التي تعزّز روح الأمل والوحدة بين أبناء الوطن الواحد.

الكلمات المفتاحية
المولد النبوي الشريف الوحدة الإسلامية بعلبك
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة يقدّم التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة
وزير الصحة يقدّم التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة
لبنان منذ 30 دقيقة
ناصر الدين ووفد البنك الدولي يتفقدان
ناصر الدين ووفد البنك الدولي يتفقدان "النقاء للرعاية الأولية": نعمل لتخفيف المعاناة
لبنان منذ 56 دقيقة
من يحمي طواقم الهيئة الصحية في لبنان؟
من يحمي طواقم الهيئة الصحية في لبنان؟
لبنان منذ ساعة
وفد من حزب الله يزور الشيخ القطان: الحل في تبنّي إستراتيجية دفاعية 
وفد من حزب الله يزور الشيخ القطان: الحل في تبنّي إستراتيجية دفاعية 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
وفد علمائي من حزب الله يزور مستشفى دار الحكمة مهنئًا بالمولد النبوي
وفد علمائي من حزب الله يزور مستشفى دار الحكمة مهنئًا بالمولد النبوي
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله يُحيي ذكرى المولد النبوي (ص) بلقاء وحدوي جامع في الدامور
حزب الله يُحيي ذكرى المولد النبوي (ص) بلقاء وحدوي جامع في الدامور
لبنان منذ 4 ساعات
الشيخ جبري لـ
الشيخ جبري لـ"العهد": الوحدة الإسلامية ضرورة لمواجهة الهجمات على العقيدة والمقدسات
خاص العهد منذ 8 ساعات
لقاء علمائي في بعلبك بمناسبة المولد النبوي وأسبوع الوحدة: حفظ المقاومة ووحدة المسلمين
لقاء علمائي في بعلبك بمناسبة المولد النبوي وأسبوع الوحدة: حفظ المقاومة ووحدة المسلمين
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة