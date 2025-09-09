خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية حيّا عمليات فلسطين واليمن

فلسطين

الاحتلال يعتدي على قارب تابع لأسطول الصمود المغاربي والمعنيون: لا شيء يمنعنا عن غزّة
فلسطين

الاحتلال يعتدي على قارب تابع لأسطول الصمود المغاربي والمعنيون: لا شيء يمنعنا عن غزّة

2025-09-09 14:29
33

أكد عضو الهيئة التسيرية لأسطول الصمود المغاربي مروان بن قطاية أن الاعتداء الذي تعرضت له سفينة ضمن الأسطول اليوم "لم يكن مفاجئًا"، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات "ليست غريبة على الكيان الصهيوني"، لكنها "لن تثني المشاركين عن المضي قدمًا في انطلاقة الأسطول".

وقال بن قطاية، خلال تصريح لوكالة "شهاب" إن الشعوب الحرة في العالم تقف إلى جانب المشاركين، وستتحرك لحماية الأسطول إذا تعرض لأي اعتداء.

وأوضح أن ممثلين عن 44 دولة يشاركون في هذه المبادرة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الحماسة ازدادت بين المشاركين بعد الهجوم الأخير، وأنهم عازمون على الاستمرار "مهما كانت التهديدات والمخاطر".

وشدد بن قطاية على أن رسالة الأسطول "سلمية وإنسانية"، هدفها كسر الحصار المفروض على غزة، داعيًا الحكومات العربية والداعمة إلى التدخل لحماية السفن وإيصال رسالة واضحة لكل من يحاول عرقلة المسار.

وأضاف أن "واجبكم اليوم أن تحموا هذا الأسطول الذي لم يحمل العداء لأحد سوى للكيان الغاصب الذي مارس الإبادة في غزة وقتل الأطفال والنساء".

وأكد في ختام تصريحاته أن المسيرة ستستمر حتى النهاية، وأن "الخير لا بد أن ينتصر في النهاية".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
كتائب القسام تتبنى عملية
كتائب القسام تتبنى عملية "راموت": رسالة واضحة لفشل محاولات العدو تجفيف منابع المقاومة
فلسطين منذ 20 دقيقة
الاحتلال يعتدي على قارب تابع لأسطول الصمود المغاربي والمعنيون: لا شيء يمنعنا عن غزّة
الاحتلال يعتدي على قارب تابع لأسطول الصمود المغاربي والمعنيون: لا شيء يمنعنا عن غزّة
فلسطين منذ 3 ساعات
العدوان على غزّة.. شهداء وإصابات ومفقودون وأوامر بإخلاء مدينة غزّة 
العدوان على غزّة.. شهداء وإصابات ومفقودون وأوامر بإخلاء مدينة غزّة 
فلسطين منذ 7 ساعات
سرايا القدس - الضفة الغربية تنشر مقطع فيديو بعنوان
سرايا القدس - الضفة الغربية تنشر مقطع فيديو بعنوان "جهادنا مستمر"
فلسطين منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
كتائب القسام تتبنى عملية
كتائب القسام تتبنى عملية "راموت": رسالة واضحة لفشل محاولات العدو تجفيف منابع المقاومة
فلسطين منذ 20 دقيقة
"الشيعة" في خطاب جعجع: العقدة التي لن يُشفى منها! 
نقاط على الحروف منذ ساعتين
وفد من حزب الله يزور الشيخ القطان: الحل في تبنّي إستراتيجية دفاعية 
وفد من حزب الله يزور الشيخ القطان: الحل في تبنّي إستراتيجية دفاعية 
لبنان منذ 3 ساعات
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية حيّا عمليات فلسطين واليمن
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية حيّا عمليات فلسطين واليمن
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة