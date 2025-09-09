أكد عضو الهيئة التسيرية لأسطول الصمود المغاربي مروان بن قطاية أن الاعتداء الذي تعرضت له سفينة ضمن الأسطول اليوم "لم يكن مفاجئًا"، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات "ليست غريبة على الكيان الصهيوني"، لكنها "لن تثني المشاركين عن المضي قدمًا في انطلاقة الأسطول".

وقال بن قطاية، خلال تصريح لوكالة "شهاب" إن الشعوب الحرة في العالم تقف إلى جانب المشاركين، وستتحرك لحماية الأسطول إذا تعرض لأي اعتداء.

وأوضح أن ممثلين عن 44 دولة يشاركون في هذه المبادرة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الحماسة ازدادت بين المشاركين بعد الهجوم الأخير، وأنهم عازمون على الاستمرار "مهما كانت التهديدات والمخاطر".

وشدد بن قطاية على أن رسالة الأسطول "سلمية وإنسانية"، هدفها كسر الحصار المفروض على غزة، داعيًا الحكومات العربية والداعمة إلى التدخل لحماية السفن وإيصال رسالة واضحة لكل من يحاول عرقلة المسار.

وأضاف أن "واجبكم اليوم أن تحموا هذا الأسطول الذي لم يحمل العداء لأحد سوى للكيان الغاصب الذي مارس الإبادة في غزة وقتل الأطفال والنساء".

وأكد في ختام تصريحاته أن المسيرة ستستمر حتى النهاية، وأن "الخير لا بد أن ينتصر في النهاية".

