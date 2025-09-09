حيّا لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، المقاومة الفلسطينية على الضربات النوعية التي وجهها المقاومون لقوات الاحتلال في شمال قطاع غزّة، وللمستوطنين الصهاينة في القدس المحتلة، والتي أدت إلى مقتل عدد من الجنود والمستوطنين، وإصابة العديد منهم بجراح. كما حيّا اليمن على نجاح مسيراته في ضرب عمق الكيان، لا سيما مطاري "رامون" واللد.

وأكد اللقاء في بيان اليوم الثلاثاء 09 أيلول/سبتمبر 2025 أن "عمليات المقاومة الفلسطينية، القوية والمؤثرة، جاءت في هذا التوقيت ردًا على الجرائم الصهيونية المتواصلة في الضفّة الغربية والهجوم الاستيطاني فيها، وهي وجهت ضربة قاسية لمنظومة الأمن الصهيوني، مؤكدة تصميم الشعب الفلسطيني على مقاومة الاحتلال ومخطّطاته التوسعية في أرض فلسطين المحتلة، وأن القمع والتنكيل والاعتقال وهدم المنازل، وجرف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون، لن تنال من إرادته على مواصلة المقاومة لإحباط هذه المخطّطات الصهيونية".

ورأى اللقاء أن "قيام المقاومين بتفجير دبابة صهيونية وقتل أربعة من الجنود الصهاينة، شمال مدينة غزّة، كشف عن فشل جيش الاحتلال في تثبيت سيطرته في المناطق التي دخل اليها، وأن المقاومة لم تضعف، وهي تملك القدرة، ليس فقط على الدفاع والتصدي لتقدم قوات الاحتلال، بل ومهاجمتها في مواقعها الخلفية التي يظن أنها باتت آمنة لجنوده".

ولفت اللقاء إلى أن "هجوم المقاومة المباغت والناجح زاد من حالة الإرباك والقلق داخل جيش العدوّ وإضعاف معنويات جنوده، وتعزيز القناعة لدى قيادتهم بعدم جدوى مواصلة الحرب، التي لن تؤدي إلى تحقيق أهدافها في القضاء على المقاومة واستعادة الأسرى الصهاينة بالقوّة، وإنما إلى زيادة أعداد القتلى من الجنود، في حين أن حرب الإبادة والتجويع وتدمير الأبنية السكنية، ومحاولة تهجير الفلسطينيين من مدينة غزّة لن تنجح، وهي لا تؤدي إلا إلى تعزيز المقاومة وزيادة عزلة كيان العدوّ على الصعيد الدولي".

ونوّه لقاء الأحزاب بالهجمات الناجحة التي ينفذها اليمن ضدّ كيان العدوّ في إطار تأكيد تصميمه على مواصلة حرب إسناد غزّة ومقاومتها، وأكد أن المسيرات اليمنية التي انقضت على أهداف حيوية في عمق كيان العدو، مثل مطاري اللد و"رامون"، باتت تهز الأمن الصهيوني برمته، وتفقد الصهاينة الشعور بالأمن والاستقرار.

ووجّه لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية التحية لليمن، قيادة وجيشًا وشعبًا، على دورهم الهام في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في مواجهة الإجرام الصهيوني.

كما وجّه التحية إلى المقاومين الأبطال في غزّة وعموم فلسطين المحتلة، الذين يثبتون كلّ يوم أنهم أقوى من آلة القتل والدمار الصهيونية.

