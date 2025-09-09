خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

ناصر الدين ووفد البنك الدولي يتفقدان "النقاء للرعاية الأولية": نعمل لتخفيف المعاناة

2025-09-09 16:59
تفقّد وزير الصحة العامة؛ ركان ناصر الدين، "مركز النقاء الطبي للرعاية الصحية الأولية" في منطقة الأوزاعي، الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025، برفقة وفد من "البنك الدولي".

وجال الوزير ناصر الدين والوفد المرافق له في أرجاء المركز؛ للاطلاع على الخدمات المقدّمة، من حيث توفير عيادات من مختلف الاختصاصات، وذلك بهدف متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز النظام الصحي وبرنامج رعاية" المموّلين بقرض من "البنك الدولي"؛ لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية، وتقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، إذ يتضمّن المشروع تقديم رُزم من الخدمات الصحية بحسب الفئة العمرية والجنس والحال الصحية.

وأكّد الوزير ناصر الدين، في كلمة له خلال الجولة، أنّ "مركز "النقاء" يُعَدُّ مركزًا نموذجيًّا في الخدمات الصحية والطبية التي يقدّمها بالتعاون مع وزارة الصحة العامة"، مضيفًا: "زيارة المركز تعكس تعويل الوزارة على شبكة الرعاية الصحية الأوّلية والدور الأساس لمراكزها المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث لا بدَّ من الاستثمار في الرعاية الأولية في بلدنا المنهك؛ لأنّها ومن خلال خدمات التوعية والكشف المبكر، تسهم في تخفيض الفاتورة الصحية والاستشفائية العالية".
 
وفي حين تحدّث عن أهمية التعاون القائم مع "البنك الدولي" لتأمين الخدمات الصحية للناس الأكثر هشاشة، من خلال رزم خدمات بحسب العمر والحال الصحية"، أشار إلى أنّ "الوزارة بصدد التحضير لمشروع وتقديمه لمجلس الوزراء؛ بهدف تأمين استمرارية هذه الرزم في الفترة المقبلة". 

كما أكّد "استمرار العمل للتخفيف من معاناة الناس"، معتبرًا أنّ "جوهر الرسالة الإصلاحية يكمن في خدمة المواطنين".

