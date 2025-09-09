خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كتائب القسام تتبنى عملية "راموت": رسالة واضحة لفشل محاولات العدو تجفيف منابع المقاومة

لبنان

وزير الصحة يقدّم التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة
لبنان

وزير الصحة يقدّم التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة

2025-09-09 17:25
17

قدّم وزير الصحة، ركان ناصر الدين، الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025، التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة، وذلك في مقر "جمعية التخصص والتوجيه العلمي" في منطقة الرملة البيضاء بالجناح.

وكانت منطقة الهرمل قد ودّعت فقيدها المؤرّخ حمادة، الذي توفّي عن عمر ناهز الثانية والثمانين، ووُري الثرى في مسقط رأسه في المنطقة، الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر 2025.
 
جدير بالذكر أنّ حمادة أنجز أبحاثًا كثيرة وله مؤلفات بارزة، أهمّها كتابه الذي يحمل عنوان "تاريخ الشيعة في لبنان"، والصادر في مجلدين. 
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الهرمل المسلمون الشيعة ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة يقدّم التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة
وزير الصحة يقدّم التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة
لبنان منذ 31 دقيقة
ناصر الدين ووفد البنك الدولي يتفقدان
ناصر الدين ووفد البنك الدولي يتفقدان "النقاء للرعاية الأولية": نعمل لتخفيف المعاناة
لبنان منذ 57 دقيقة
من يحمي طواقم الهيئة الصحية في لبنان؟
من يحمي طواقم الهيئة الصحية في لبنان؟
لبنان منذ ساعة
وفد من حزب الله يزور الشيخ القطان: الحل في تبنّي إستراتيجية دفاعية 
وفد من حزب الله يزور الشيخ القطان: الحل في تبنّي إستراتيجية دفاعية 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
وزير الصحة يقدّم التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة
وزير الصحة يقدّم التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة
لبنان منذ 31 دقيقة
ناصر الدين ووفد البنك الدولي يتفقدان
ناصر الدين ووفد البنك الدولي يتفقدان "النقاء للرعاية الأولية": نعمل لتخفيف المعاناة
لبنان منذ 57 دقيقة
من يحمي طواقم الهيئة الصحية في لبنان؟
من يحمي طواقم الهيئة الصحية في لبنان؟
لبنان منذ ساعة
"الشيعة" في خطاب جعجع: العقدة التي لن يُشفى منها! 
نقاط على الحروف منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة