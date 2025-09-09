قدّم وزير الصحة، ركان ناصر الدين، الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025، التعازي بوفاة المؤرخ الدكتور سعدون حمادة، وذلك في مقر "جمعية التخصص والتوجيه العلمي" في منطقة الرملة البيضاء بالجناح.

وكانت منطقة الهرمل قد ودّعت فقيدها المؤرّخ حمادة، الذي توفّي عن عمر ناهز الثانية والثمانين، ووُري الثرى في مسقط رأسه في المنطقة، الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر 2025.



جدير بالذكر أنّ حمادة أنجز أبحاثًا كثيرة وله مؤلفات بارزة، أهمّها كتابه الذي يحمل عنوان "تاريخ الشيعة في لبنان"، والصادر في مجلدين.



الكلمات المفتاحية