تبنّت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، عملية إطلاق النار التي نفّذها مقاومان في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة، أمس الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025.

وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم الثلاثاء: "نعلن عن مسؤوليتنا عن عملية إطلاق النار قرب مفترق "راموت" الجاثية على أراضي قدسنا الحبيبة، والتي تمكّن فيها مجاهدونا من قتل 7 صهاينة وإصابة آخرين، جراح عدد منهم خطيرة، قبل أنْ يرتقوا إلى جوار ربهم".

وإذ زفّت كتائب القسام إلى الفلسطينيين والأمة الشهيدَيْن منفّذَي العملية: مثنى ناجي عمر ومحمد بسام طه"، خاطبت العدو الصهيوني بالقول: "إنّ العملية النوعية التي باغتتك زمانًا ومكانًا، لهي رسالة واضحة بأنّ كل محاولاتك الفاشلة لتجفيف منابع المقاومة لن تعود عليك إلّا بإراقة دماء جنود جيشك النازي ومستوطنيك المجرمين من حيث لا تَحْتَسب، وبأكثر ممّا تَظُن".

كما شدّدت كتائب القسام على "فشل كل محاولات الاحتلال في تشكيل حال ردعٍ عبر العقاب الجماعي" لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكّدةً أنّ "تلك المحاولات البائسة لن تكون إلّا فتيلًا للانفجار الواسع في وجهه القبيح" وأنّ "مواصلته حرب الإبادة والتعدّي على المقدّسات والأرض والإنسان ستواجَه بصلابة الشعب الصامد والمقاومة الباسلة".

