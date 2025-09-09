خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

فلسطين

كتائب القسام تتبنى عملية
فلسطين

كتائب القسام تتبنى عملية "راموت": رسالة واضحة لفشل محاولات العدو تجفيف منابع المقاومة

2025-09-09 17:36
القسام للعدو الصهيوني: محاولاتك الفاشلة لن تعود عليك إلّا بإراقة دماء جنود جيشك النازي ومستوطنيك 
15

تبنّت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، عملية إطلاق النار التي نفّذها مقاومان في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة، أمس الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025.

وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم الثلاثاء: "نعلن عن مسؤوليتنا عن عملية إطلاق النار قرب مفترق "راموت" الجاثية على أراضي قدسنا الحبيبة، والتي تمكّن فيها مجاهدونا من قتل 7 صهاينة وإصابة آخرين، جراح عدد منهم خطيرة، قبل أنْ يرتقوا إلى جوار ربهم".

وإذ زفّت كتائب القسام إلى الفلسطينيين والأمة الشهيدَيْن منفّذَي العملية: مثنى ناجي عمر ومحمد بسام طه"، خاطبت العدو الصهيوني بالقول: "إنّ العملية النوعية التي باغتتك زمانًا ومكانًا، لهي رسالة واضحة بأنّ كل محاولاتك الفاشلة لتجفيف منابع المقاومة لن تعود عليك إلّا بإراقة دماء جنود جيشك النازي ومستوطنيك المجرمين من حيث لا تَحْتَسب، وبأكثر ممّا تَظُن".

كما شدّدت كتائب القسام على "فشل كل محاولات الاحتلال في تشكيل حال ردعٍ عبر العقاب الجماعي" لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكّدةً أنّ "تلك المحاولات البائسة لن تكون إلّا فتيلًا للانفجار الواسع في وجهه القبيح" وأنّ "مواصلته حرب الإبادة والتعدّي على المقدّسات والأرض والإنسان ستواجَه بصلابة الشعب الصامد والمقاومة الباسلة".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة القدس المحتلة كتائب القسام الجيش الاسرائيلي الحكومة الاسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
كتائب القسام تتبنى عملية
كتائب القسام تتبنى عملية "راموت": رسالة واضحة لفشل محاولات العدو تجفيف منابع المقاومة
فلسطين منذ 21 دقيقة
الاحتلال يعتدي على قارب تابع لأسطول الصمود المغاربي والمعنيون: لا شيء يمنعنا عن غزّة
الاحتلال يعتدي على قارب تابع لأسطول الصمود المغاربي والمعنيون: لا شيء يمنعنا عن غزّة
فلسطين منذ 3 ساعات
العدوان على غزّة.. شهداء وإصابات ومفقودون وأوامر بإخلاء مدينة غزّة 
العدوان على غزّة.. شهداء وإصابات ومفقودون وأوامر بإخلاء مدينة غزّة 
فلسطين منذ 7 ساعات
سرايا القدس - الضفة الغربية تنشر مقطع فيديو بعنوان
سرايا القدس - الضفة الغربية تنشر مقطع فيديو بعنوان "جهادنا مستمر"
فلسطين منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
كتائب القسام تتبنى عملية
كتائب القسام تتبنى عملية "راموت": رسالة واضحة لفشل محاولات العدو تجفيف منابع المقاومة
فلسطين منذ 21 دقيقة
وفد من حزب الله يزور الشيخ القطان: الحل في تبنّي إستراتيجية دفاعية 
وفد من حزب الله يزور الشيخ القطان: الحل في تبنّي إستراتيجية دفاعية 
لبنان منذ 3 ساعات
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية حيّا عمليات فلسطين واليمن
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية حيّا عمليات فلسطين واليمن
لبنان منذ 3 ساعات
الاحتلال يعتدي على قارب تابع لأسطول الصمود المغاربي والمعنيون: لا شيء يمنعنا عن غزّة
الاحتلال يعتدي على قارب تابع لأسطول الصمود المغاربي والمعنيون: لا شيء يمنعنا عن غزّة
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة