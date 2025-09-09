أدان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، العدوان "الإسرائيلي" على مقر وفد التفاوض الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن المشاط قوله: "نؤكّد وقوف اليمن إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية - حماس والفصائل المجاهدة كافّة. ما حصل في الدوحة يثبت بما لا يدع مجالًا للشك ألّا سلام ولا استقرار في المنطقة مع وجود كيان العدو الصهيوني".

وأضاف: "ما حصل من عدوان صهيوني في قطر وتصريح العدو الصهيوني الفج حيال ذلك والمتجاوز لسيادة دولة ذات سيادة، يدقّ ناقوس الخطر لجميع الدول العربية والإسلامية، فانتبهوا قبل فوات الأوان".

كما أكّد أنّ "ما حصل من عدوان "إسرائيلي" على الدوحة سيحصل مثله وأكثر في جميع دول المنطقة إنْ لم تتّحد جميعًا لمواجهة الخطر الصهيوني"، جازمًا بأنّ "العدو الصهيوني لم يكن ليفعل ذلك لولا سماح المجرم ترامب وإعطاؤه الضوء الأخضر إنْ لم يكن هو من رتَّب ذلك بنفسه".

وفي حين شدّد على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية هي المسؤولة عما حصل ودورها شريك في جرائم كيان العدو الصهيوني"، أكّد أنّ "ما ارتكبه العدو الصهيوني بالاستهداف الغادر للوفد المفاوض الفلسطيني لن يزيد المقاومة إلّا صلابة وقوة".

وخاطب المسلمين بالقول: "لا تثقوا بأميركا فهي راعية للصهيونية وخادمة لها، وتَوَحُّدنا في مواجهة هذا العدو هو خيار الضرورة".

وتوجّه المشاط إلى فصائل المقاومة الفلسطينية قائلًا: "نحن في الجمهورية اليمنية معكم؛ موقفنا موقفكم، وثأرنا ثأركم وسنظل في إسنادكم حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

