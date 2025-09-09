أكّد السيد حسين الموسوي؛ المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله؛ الشيخ نعيم قاسم، أنّ "كل من يحاول إشعال النار ‏هو مجرم عميل لأعداء لبنان، ‏وسوف يكون معتديًا على كل اللبنانيين".

‏وقال الموسوي، في بيان، الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025: "لا أحد سوف يكون رابحًا؛ لأنّ النار لن ترحم أحدًا"، داعيًا "العقلاء" إلى أنْ "يسارعوا إلى الضرب على ‏أيدي المستفزّين واللاعبين بالنار، وقصّ ‏ألسنة الشتّامين، وكَبّ ‏سطول الماء البارد على الرؤوس المنتفخة الفارغة والحامية، ‏رأفةً بوطننا الرائع المظلوم‏ وأجياله البريئة الواعدة".



