المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله: من يحاول إشعال النار مجرم عميل لأعداء لبنان
المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله: من يحاول إشعال النار مجرم عميل لأعداء لبنان

2025-09-09 18:42
78

أكّد السيد حسين الموسوي؛ المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله؛ الشيخ نعيم قاسم، أنّ "كل من يحاول إشعال النار ‏هو مجرم عميل لأعداء لبنان، ‏وسوف يكون معتديًا على كل اللبنانيين".

‏وقال الموسوي، في بيان، الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025:  "لا أحد سوف يكون رابحًا؛ لأنّ النار لن ترحم أحدًا"، داعيًا "العقلاء" إلى أنْ "يسارعوا إلى الضرب على ‏أيدي المستفزّين واللاعبين بالنار، وقصّ ‏ألسنة الشتّامين، وكَبّ ‏سطول الماء البارد على الرؤوس المنتفخة الفارغة والحامية، ‏رأفةً بوطننا الرائع المظلوم‏ وأجياله البريئة الواعدة".
 

