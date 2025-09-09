لبنان
المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله: من يحاول إشعال النار مجرم عميل لأعداء لبنان
أكّد السيد حسين الموسوي؛ المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله؛ الشيخ نعيم قاسم، أنّ "كل من يحاول إشعال النار هو مجرم عميل لأعداء لبنان، وسوف يكون معتديًا على كل اللبنانيين".
وقال الموسوي، في بيان، الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025: "لا أحد سوف يكون رابحًا؛ لأنّ النار لن ترحم أحدًا"، داعيًا "العقلاء" إلى أنْ "يسارعوا إلى الضرب على أيدي المستفزّين واللاعبين بالنار، وقصّ ألسنة الشتّامين، وكَبّ سطول الماء البارد على الرؤوس المنتفخة الفارغة والحامية، رأفةً بوطننا الرائع المظلوم وأجياله البريئة الواعدة".