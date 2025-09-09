‎أدان حزب الله بشدة "العدوان "الإسرائيلي" الغادر الذي طاول الوفد القيادي المفاوض في حركة المقاومة الإسلامية - حماس، ‏خلال اجتماع له في الدوحة"، مستنكرًا "استباحة سيادة دولة قطر الشقيقة". ‏

‎وقال حزب الله، في بيان، الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025، إنّ "هذه الجريمة الجبانة إنّما تثبت خبث ودناءة الكيان الصهيوني الذي يكشف للعالم عن مستوى جديد من إجرامه وضربه بالحائط ‏كل القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترامه لسيادة الدول، والإمعان في انتهاكها واستباحتها بدعم أميركي مفتوح كيفما ومتى ‏شاء من دون أيّ وازع أو رادع."‏

‎وأكّد أنّ "هذا الاستهداف المدان لاجتماع القادة المخصّص لمناقشة المقترح الأميركي الأخير، يؤكّد بشكل قاطع أنّ هذا الكيان المجرم ‏لا يريد تفاوضًا ولا حلًا، بل يسير في مشاريعه الدموية القائمة على القتل والدمار والخراب حتى لو كان الثمن حياة كل أسراه".

ولفت حزب الله الانتباه إلى أنّ العدوان "رسالة واضحة وإعلان سافر عمّا يُخطّط الكيان الصهيوني لارتكابه من مجازر وسفك دماء وتهجير قسري وهدم ممنهج وإبادة جماعية بحق ‏أهل غزة والضفة الغربية، وبحق دول المنطقة".

كما دعا حزب الله الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بكل مؤسّساته إلى "التحرّك الفوري لإيقاف المذبحة اليومية التي يرتكبها هذا ‏الكيان المجرم ومحاسبته، وألّا يكتفوا بكلمات الشجب والاستنكار، وأنْ يقطعوا أي علاقة لهم مع هذا الكيان الغاصب، وأنْ ‏يبادروا فورًا للضغط على الولايات المتحدة الأميركية بكل الوسائل لوقف دعمها اللامتناهي للعدو ورفع الغطاء عنه، قبل أنْ تتحوّل مشاريعه الاستعمارية التي يعلنها جهارًا أمام مرأى ومسمع العالم كلّه إلى واقع مفروض يعصف في المنطقة وأهلها".‏

وشدّد حزب الله على أنّ "هذا العدوان لن يزيد الشعب الفلسطيني إلّا تشبُّثًا بخيار المقاومة وإصرارًا على الدفاع عن أرضه وصنع النصر ‏مهما بلغت التضحيات".‏

