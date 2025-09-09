خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقداد: يبدو أنّ حماية لبنان من العدوان
المقداد: يبدو أنّ حماية لبنان من العدوان "الإسرائيلي" ليست في قاموس الدولة والحكومة

2025-09-09 21:27
بلال الموسوي - مراسل

شيّع حزب الله وأهالي بلدة فلاوى البقاعية وجوارها الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس، حسن عبد الكريم السبلاني.

واستقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في ساحة البلدة بنثر الورود والأرز، وسُجّي الشهيد في حسينية البلدة، حيث ودّعه الأهل والأحبة، وتلقّت عائلته وقيادة حزب الله التبريكات والتعازي.

انطلق موكب التشييع من أمام حسينية البلدة، تتقدّمه الفرق الكشفية وحَمَلَة الرايات والصور والأكاليل، بمشاركة حشد غفير من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية.

وبعد أنْ جاب المشيّعون الطريق الرئيس للبلدة وسط الهتافات الحسينية وشعارات "الموت لأميركا" و"الموت لـ"إسرائيل""، توقّف الموكب حيث أدَّت فرقة من المجاهدين مراسمَ التكريم وقسم الولاء والبيعة، وأمَّ الشيخ حسين السبلاني الصلاة على الشهيد، ثم وُوري في الثرى إلى جانب من سبقوه في رحلة الجهاد والشهادة.

وألقى العضو في كتلة "الوفاء للمقاومة"؛ النائب علي المقداد، كلمة خلال التشييع، أكّد فيها أنّ "دور الجيش حفظ البلد"، مطالبًا بأنْ "يكون الجيش قويًّا ليحمي الحدود والأجواء والبحر والشواطئ"، مستدركًا بقوله: "لكنْ يبدو أنّ حماية لبنان من العدوان "الإسرائيلي" ليست في قاموس الدولة والحكومة".

وأشار النائب المقداد إلى أنّ "رئيس الحكومة بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب، سُئل عن المُسيَّرات المعادية، فكان رده: 'مش كل ما طلعت مُسيَّرة حدا بدو يقلي شو تعليقك'". وعلَّق المقداد على كلام رئيس الحكومة قائلًا: "هذه المُسيَّرات يا دولة الرئيس صهيونية وليست مُسيَّرات للجيش اللبناني، كما أنّك تجاهلت في تصريحك 15 غارة معادية استهدفت البارحة قرى في البقاع الشمالي، ارتقى خلالها شهداء ونتج عنها جرحى ودمار".

وتوجّه إلى السلطة سائلًا: "كيف ستحمون أبناء وإخوة وأهل حسن (عبد الكريم السبلاني)؟ بدبلوماسيتكم؟ أم أنّكم تتوقعون أنْ تزوّد أميركا وفرنسا والدول الغربية الجيش اللبناني بالصواريخ المضادّة للطائرات وبالصواريخ البالستية وأنظمة وأجهزة دفاع جوي؟". وشدّد على أنّ "حماية هذا البلد لا تكون إلّا بإستراتيجية دفاعية تحمي لبنان، وتلك الإستراتيجية تتكوّن من الجيش والشعب والمقاومة".

وجدّد تأكيده أنّ "سلاح المقاومة هو الذي حمى البلد، وهو الذي منع العدو "الإسرائيلي" من اجتياح الجنوب وبيروت والضاحية وكل لبنان، وسلاح المقاومة هو الذي يحمي البلد ومؤسّساته"، جازمًا بأنّه "لا يوجد في قاموس المقاومة مصطلح نزع سلاحها، والقرارات في جلستَيْ 5 و7 آب ليست ميثاقية ولا يمكن القبول بها، وهذا البلد سيُحمَى سواء شئتم أم أبيتم".

وخاطب السلطة بالقول: "السياسة التي تتبعونها مخطئة جدًا. فتّشوا عن حلول يمكن أنْ تحمي شرف هذا البلد وسيادته".

حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الشهداء المقاومة البقاع النائب علي المقداد
