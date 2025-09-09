خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: عمليتان بصاروخ متعدد الرؤوس ومُسيّرات على أهداف صهيونية حساسة
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: عمليتان بصاروخ متعدد الرؤوس ومُسيّرات على أهداف صهيونية حساسة

2025-09-09 23:09
27

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن أنّ قوتها الصاروخية نفّذت عملية عسكرية بصاروخٍ باليستي فرط صوتي نوعِ "فلسطين 2" الانشطاري متعدّد الرؤوسِ، مستهدفةً به أهداف حساسة في محيط مدينة القدسِ المحتلة.

وأكّدت القوات اليمنية، في بيان مساء الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "العملية حقّقت هدفها بنجاحٍ وتسببت في هروب الملايينِ من قطعانِ الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ".

وكما أعلنت القوات اليمنية عن أنّ سلاح الجوِّ المُسيَّر لديها "نفّذ عملية عسكرية بثلاث طائرات مُسيَّرة استهدفت مطار "رامون" وهدفَينِ حيويَّيْنِ في منطقة أمِّ الرشراشِ (إيلات) في جنوب فلسطين المحتلة"، مؤكّدةً أنّ "العملية حقّقت أهدافها بنجاح".

وأشارت إلى أنّ العمليتين نفّذتا "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويعِ التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاعِ غزة، وتأكيدًا على ثبات موقف اليمنِ في معركة "الفتحِ الموعود والجهاد المقدسِ"".

كما جدّدت القوات اليمنية تأكيدها أنّ "اليمن مستمرٌ في عملياته الإِسنادية حتى وقف العدوانِ على غزة ورفعِ الحصارِ عنها".
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة القدس المحتلة اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة اليمنية: عمليتان بصاروخ متعدد الرؤوس ومُسيّرات على أهداف صهيونية حساسة
القوات المسلحة اليمنية: عمليتان بصاروخ متعدد الرؤوس ومُسيّرات على أهداف صهيونية حساسة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
إدانات واسعة للعدوان
إدانات واسعة للعدوان "الإسرائيلي" على مقر قيادة حماس في الدوحة 
عربي ودولي منذ 6 ساعات
المشاط: ما حصل في الدوحة يثبت ألَّا سلام واستقرار في المنطقة مع وجود الكيان الصهيوني
المشاط: ما حصل في الدوحة يثبت ألَّا سلام واستقرار في المنطقة مع وجود الكيان الصهيوني
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مشاهد من العدوان
مشاهد من العدوان "الإسرائيلي" على مقر قيادة حماس في الدوحة
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
القوات المسلحة اليمنية: عمليتان بصاروخ متعدد الرؤوس ومُسيّرات على أهداف صهيونية حساسة
القوات المسلحة اليمنية: عمليتان بصاروخ متعدد الرؤوس ومُسيّرات على أهداف صهيونية حساسة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
حماس تعلن فشل محاولة الاغتيال الصهيونية لقيادييها: نتنياهو وحكومته لا يريدون أي اتفاق
حماس تعلن فشل محاولة الاغتيال الصهيونية لقيادييها: نتنياهو وحكومته لا يريدون أي اتفاق
فلسطين منذ 5 ساعات
حزب الله يدين العدوان على قيادة حماس: يؤكد أن الكيان المجرم ‏لا يريد تفاوضًا ولا حلًا
حزب الله يدين العدوان على قيادة حماس: يؤكد أن الكيان المجرم ‏لا يريد تفاوضًا ولا حلًا
لبنان منذ 6 ساعات
إدانات واسعة للعدوان
إدانات واسعة للعدوان "الإسرائيلي" على مقر قيادة حماس في الدوحة 
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة