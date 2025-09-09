أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن أنّ قوتها الصاروخية نفّذت عملية عسكرية بصاروخٍ باليستي فرط صوتي نوعِ "فلسطين 2" الانشطاري متعدّد الرؤوسِ، مستهدفةً به أهداف حساسة في محيط مدينة القدسِ المحتلة.

وأكّدت القوات اليمنية، في بيان مساء الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "العملية حقّقت هدفها بنجاحٍ وتسببت في هروب الملايينِ من قطعانِ الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ".

وكما أعلنت القوات اليمنية عن أنّ سلاح الجوِّ المُسيَّر لديها "نفّذ عملية عسكرية بثلاث طائرات مُسيَّرة استهدفت مطار "رامون" وهدفَينِ حيويَّيْنِ في منطقة أمِّ الرشراشِ (إيلات) في جنوب فلسطين المحتلة"، مؤكّدةً أنّ "العملية حقّقت أهدافها بنجاح".

وأشارت إلى أنّ العمليتين نفّذتا "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويعِ التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاعِ غزة، وتأكيدًا على ثبات موقف اليمنِ في معركة "الفتحِ الموعود والجهاد المقدسِ"".

كما جدّدت القوات اليمنية تأكيدها أنّ "اليمن مستمرٌ في عملياته الإِسنادية حتى وقف العدوانِ على غزة ورفعِ الحصارِ عنها".



