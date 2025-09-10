في اليوم الـ705 من استئناف العدوان على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق في القطاع مخلّفًا شهداء ومصابين.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد 52 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة بينهم 30 في مدينة غزة.

ودمّرت طائرات حربية "إسرائيلية" عشرات المنازل في أحياء مدينة غزة التي أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلالها.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف "اسرائيلي" استهدف منازل تعود لعائلتي عطالله والجدبة في شارع اليرموك بمدينة غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على خيمة نازحين في شارع النصر غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق المالية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بقصف "اسرائيلي" استهدف خيمة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب 59 من طالبي المساعدات بنيران الجيش "الاسرائيلي" شمالي قطاع غزة.

ودمّر جيش الاحتلال منازل للمدنيين شرق بركة الشيخ رضوان وفي شارع النفق بمدينة غزة.

وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف "اسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة محمود في بلوك 4 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب 12 جراء قصف "اسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط كلية فلسطين التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي "الإسرائيلي" مسجد ابن تيمية في منطقة المعسكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



الإحصائيات

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 64605 شهداء و 163319 مُصابًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ 18 آذار/مارس 2025 12059 شهداء والمصابون بلغوا 51278، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2444 فيما تجاوز عدد المصابين الـ 17831.

الكلمات المفتاحية