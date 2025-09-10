أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن استهداف الكيان الصهيوني لقيادة حماس وللوفد المفاوض في الدوحة، يؤكد بشكل جلي أن الاحتلال يسعى لإطالة أمد الحرب، ومواصلة الإبادة الجماعية في غزة، والتهجير القسري لأهلها، وتدمير كل مقومات الحياة فيها، وأنه ولا يريد الوصول إلى أي حلول.

وشددت الفصائل في بيان لها، الأربعاء، أن سياسة الاغتيالات الصهيونية الجبانة بحق قيادات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، هو تعبير واضح عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا العدو الفاشي المجرم أمام حالة الصمود والثبات الأسطورية لقيادة حماس والوفد الفلسطيني، ومقاومة شعبنا خاصة بعد العملية الموجعة في القدس المحتلة والضربات المباركة للمقاومة في غزة، وهذا يعكس حجم الإخفاق المتواصل للعدو أمام العزيمة والإرادة الصلبة لأبطال شعبنا.

ونعت شهداء فلسطين والأمة: جهاد لبد، وبدر الدوسري وهمام الحية، وعبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك، الذين ارتقوا إلى العلا إثر الجريمة الصهيونية الجبانة والغادرة التي نفذها العدو الصهيوني المجرم على العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت: إذ نزف الشهداء الأطهار العاملين في مكتب حركة حماس وأحد أفراد الأمن في دولة قطر الشقيقة، لنؤكد أن عملية الاستهداف تكشف الوجه الخبيث والاجرامي للكيان الصهيوني المدعوم بشكل مباشر من المجرم ترامب وإدارته الفاشية، التي تمعن في استباحة البلدان العربية والاسلامية وتستهتر بكافة القيم والأعراف والمواثيق الدولية.

ودعت الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى اليقظة والانتفاض في وجه الكيان الصهيوني الذي أصبح يشكل خطراً على البشرية والإنسانية.

وتقدمت بأحر التعازي والمواساة من شعبنا الفلسطيني والشعب القطري الشقيق ومن الأخوة في حركة حماس وقيادتها ومن القائد الكبير الدكتور خليل الحية أبو أسامة، باستشهاد هذه الكوكبة الطاهرة من الشهداء الأبطال، وسألت الله أن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان.

