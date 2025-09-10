خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي محلّل صهيوني: حماس ثابتة على مطالبها و"اسرائيل" قالت لقطر لا حصانة لها

فلسطين

فصائل المقاومة المقاومة: سياسة الاغتيالات الصهيونية تعبيرٌ واضح عن عجز العدو
فلسطين

فصائل المقاومة المقاومة: سياسة الاغتيالات الصهيونية تعبيرٌ واضح عن عجز العدو

2025-09-10 10:25
38

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن استهداف الكيان الصهيوني لقيادة حماس وللوفد المفاوض في الدوحة، يؤكد بشكل جلي أن الاحتلال يسعى لإطالة أمد الحرب، ومواصلة الإبادة الجماعية في غزة، والتهجير القسري لأهلها، وتدمير كل مقومات الحياة فيها، وأنه ولا يريد الوصول إلى أي حلول.

وشددت الفصائل في بيان لها، الأربعاء، أن سياسة الاغتيالات الصهيونية الجبانة بحق قيادات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، هو تعبير واضح عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا العدو الفاشي المجرم أمام حالة الصمود والثبات الأسطورية لقيادة حماس والوفد الفلسطيني، ومقاومة شعبنا خاصة بعد العملية الموجعة في القدس المحتلة والضربات المباركة للمقاومة في غزة، وهذا يعكس حجم الإخفاق المتواصل للعدو أمام العزيمة والإرادة الصلبة لأبطال شعبنا.

ونعت شهداء فلسطين والأمة: جهاد لبد، وبدر الدوسري وهمام الحية، وعبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك، الذين ارتقوا إلى العلا إثر الجريمة الصهيونية الجبانة والغادرة التي نفذها العدو الصهيوني المجرم على العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت: إذ نزف الشهداء الأطهار العاملين في مكتب حركة حماس وأحد أفراد الأمن في دولة قطر الشقيقة، لنؤكد أن عملية الاستهداف تكشف الوجه الخبيث والاجرامي للكيان الصهيوني المدعوم بشكل مباشر من المجرم ترامب وإدارته الفاشية، التي تمعن في استباحة البلدان العربية والاسلامية وتستهتر بكافة القيم والأعراف والمواثيق الدولية.

ودعت الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى اليقظة والانتفاض في وجه الكيان الصهيوني الذي أصبح يشكل خطراً على البشرية والإنسانية.

وتقدمت بأحر التعازي والمواساة من شعبنا الفلسطيني والشعب القطري الشقيق ومن الأخوة في حركة حماس وقيادتها ومن القائد الكبير الدكتور خليل الحية أبو أسامة، باستشهاد هذه الكوكبة الطاهرة من الشهداء الأبطال، وسألت الله أن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان.

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة قطر فصائل المقاومة الفلسطينية
إقرأ المزيد
المزيد
فصائل المقاومة المقاومة: سياسة الاغتيالات الصهيونية تعبيرٌ واضح عن عجز العدو
فصائل المقاومة المقاومة: سياسة الاغتيالات الصهيونية تعبيرٌ واضح عن عجز العدو
فلسطين منذ 49 دقيقة
705 أيام والعدوان الصهيوني على غزة لا يتوقف وأوامر الإخلاء متواصلة
705 أيام والعدوان الصهيوني على غزة لا يتوقف وأوامر الإخلاء متواصلة
فلسطين منذ 54 دقيقة
حماس تعلن فشل محاولة الاغتيال الصهيونية لقيادييها: نتنياهو وحكومته لا يريدون أي اتفاق
حماس تعلن فشل محاولة الاغتيال الصهيونية لقيادييها: نتنياهو وحكومته لا يريدون أي اتفاق
فلسطين منذ 13 ساعة
كتائب القسام تتبنى عملية
كتائب القسام تتبنى عملية "راموت": رسالة واضحة لفشل محاولات العدو تجفيف منابع المقاومة
فلسطين منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
عدوان الدوحة وسباق المقعد الأول
عدوان الدوحة وسباق المقعد الأول
مقالات الآن
كاريكاتور
كاريكاتور "هآرتس": هذا هو وفد التفاوض "الاسرائيلي" الى الدوحة
عين على العدو منذ 6 دقائق
اغتيال الدوحة الفاشل:
اغتيال الدوحة الفاشل: "إسرائيل" في مأزق أمام صمود غزّة
مقالات منذ 25 دقيقة
محلّل صهيوني: حماس ثابتة على مطالبها و
محلّل صهيوني: حماس ثابتة على مطالبها و"اسرائيل" قالت لقطر لا حصانة لها
عين على العدو منذ 40 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة