خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي يوراسيا تتوحّد في وجه أميركا: سيناريو كارثي لواشنطن

لبنان

الشيخ عمرو: لا يمكن حماية لبنان من الأخطار بالتمسّك بأوراق قوته
لبنان

الشيخ عمرو: لا يمكن حماية لبنان من الأخطار بالتمسّك بأوراق قوته

2025-09-10 12:34
33

أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو أنه لا يمكن حماية لبنان من الأخطار سوى بالصمود والتمسّك بأوراق قوته وعلى رأسها سلاح المقاومة.

 كلام الشيخ عمرو جاء خلال كلمة ألقاها خلال مجلس عزاء عن روح المرحومة ندى محمد يحيى في مجمع الامام الصادق (ع) في الرويسات بحضور فعاليات المنطقة والجوار. 

وشدد الشيخ عمرو على "ضرورة التضامن الوطني لمواجهة التغول الصهيوني الذي لم يعد يحده إلتزام ومواثيق وما جرى في قطر يوم أمس هو دليل إضافي على إجرام هذا العدو وضربه بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية والاتفاقات"، وأضاف "ما يجري في المنطقة يثبت بأن هذا العدو لا يفهم سوى لغة القوة والمقاومة وهو لا يحتاج لذرائع لكي ينتهك سيادة الدول وكرامتها الوطنية". 

وختم الشيخ عمرو: "لماذا نقدم في لبنان كل هذه الهدايا للعدو الصهيوني في حين لا يخفي قادته وعلى رأسهم المجرم ننتياهو حلم إقامة "اسرائيل" الكبرى وتغيير الواقع في المنطقة بدعم أمريكي كامل؟ وهل من الحكمة والمنطق أن يعمل بعض الأطراف في لبنان على محاولة نزع أوراق القوة منا، وموقف المقاومة واضح فهي لن ترضخ للتهديد والوعيد بل هي جزء من معادلة الدفاع عن سيادة الوطن وكرامته وحدوده".

الكلمات المفتاحية
حزب الله جبيل جبل لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
ناصر استقبل وفدًا من بلدية عيتا الشعب: حزب الله لن يوفر جهدًا لإعادة الإعمار
ناصر استقبل وفدًا من بلدية عيتا الشعب: حزب الله لن يوفر جهدًا لإعادة الإعمار
لبنان منذ ساعتين
الشيخ عمرو: لا يمكن حماية لبنان من الأخطار بالتمسّك بأوراق قوته
الشيخ عمرو: لا يمكن حماية لبنان من الأخطار بالتمسّك بأوراق قوته
لبنان منذ 3 ساعات
الشيخ الخطيب: الخطر
الشيخ الخطيب: الخطر "الاسرائيلي" يطال الجميع
لبنان منذ 4 ساعات
الأمين العام لحزب الله يتحدّث عصرًا
الأمين العام لحزب الله يتحدّث عصرًا
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
ناصر استقبل وفدًا من بلدية عيتا الشعب: حزب الله لن يوفر جهدًا لإعادة الإعمار
ناصر استقبل وفدًا من بلدية عيتا الشعب: حزب الله لن يوفر جهدًا لإعادة الإعمار
لبنان منذ ساعتين
الشيخ عمرو: لا يمكن حماية لبنان من الأخطار بالتمسّك بأوراق قوته
الشيخ عمرو: لا يمكن حماية لبنان من الأخطار بالتمسّك بأوراق قوته
لبنان منذ 3 ساعات
الأمين العام لحزب الله يتحدّث عصرًا
الأمين العام لحزب الله يتحدّث عصرًا
لبنان منذ 4 ساعات
الهرمل تودّع شهداءها الأربعة
الهرمل تودّع شهداءها الأربعة
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة