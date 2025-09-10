أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو أنه لا يمكن حماية لبنان من الأخطار سوى بالصمود والتمسّك بأوراق قوته وعلى رأسها سلاح المقاومة.

كلام الشيخ عمرو جاء خلال كلمة ألقاها خلال مجلس عزاء عن روح المرحومة ندى محمد يحيى في مجمع الامام الصادق (ع) في الرويسات بحضور فعاليات المنطقة والجوار.

وشدد الشيخ عمرو على "ضرورة التضامن الوطني لمواجهة التغول الصهيوني الذي لم يعد يحده إلتزام ومواثيق وما جرى في قطر يوم أمس هو دليل إضافي على إجرام هذا العدو وضربه بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية والاتفاقات"، وأضاف "ما يجري في المنطقة يثبت بأن هذا العدو لا يفهم سوى لغة القوة والمقاومة وهو لا يحتاج لذرائع لكي ينتهك سيادة الدول وكرامتها الوطنية".

وختم الشيخ عمرو: "لماذا نقدم في لبنان كل هذه الهدايا للعدو الصهيوني في حين لا يخفي قادته وعلى رأسهم المجرم ننتياهو حلم إقامة "اسرائيل" الكبرى وتغيير الواقع في المنطقة بدعم أمريكي كامل؟ وهل من الحكمة والمنطق أن يعمل بعض الأطراف في لبنان على محاولة نزع أوراق القوة منا، وموقف المقاومة واضح فهي لن ترضخ للتهديد والوعيد بل هي جزء من معادلة الدفاع عن سيادة الوطن وكرامته وحدوده".

