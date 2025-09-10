توقف الكاتب في موقع The American Conservative سومنترا مايترا عند تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إنه يبدو أننا فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين، فلفت الى أن الصورة التي عرضها ترامب في تغريدته والتي جمعت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تثير الدهشة، إذ لم يسبق وأن تحقق هذا المشهد حتى في ذروة الحرب الباردة، مشيرًا الى أنه جرى السعي لتجنّب سيناريو توحيد يوراسيا ضد الولايات المتحدة كثابتة استراتيجية جوهرية طوال ثمانين عامًا.

بحسب الكاتب، الأميركيون من مدرسة السياسة الواقعية وعندما حاولوا تقسيم يوراسيا على مدار ثمانين عامًا، كانت هذه المحاولات تقوم على المنطق التالي: لا يمكن أن تكون هناك حالة كراهية مع ثلث البشرية، فهذا الثلث قد يقوم بإغراء ثلث آخر فقط من خلال التصرف بأقل من الكبرياء.

وحذّر من أن هذا سيقضي على القوة التجارية، ومن أن قوة العقوبات والعملة الاحتياطية ستستخدم ضد الولايات المتحدة.

الكاتب قال إن السياسة الأميركية التي انتهجت في آسيا طوال خمسة وسبعين عامًا أصبحت في حالة يرثى لها، مُرجعًا ذلك جزئيًا إلى السياسات "المختلّة عقليًا و"غير المتماسكة"، والى انتهاج السياسة الخارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على حدّ تعبيره.

وخلص الى مبدأ جوهري في السياسة الواقعية، وهو أن كل شيء يدور حول الأرقام، بحيث يتعيّن عدم تنفير عدد مفرط من الأطراف، ورأى أن كل القوى الثورية على مدار التاريخ، سواء فرنسا تحت حكم الجاكوبين أو ألمانيا النازية أو روسيا البلشفية قاموا بهذه المغامرة، حيث كانت مستكبرة وبحيث قامت بخطوات فاقت قدراتها.

