عربي ودولي

محتجون مؤيّدون لفلسطين يواجهون ترامب: أنت هتلر عصرنا
عربي ودولي

محتجون مؤيّدون لفلسطين يواجهون ترامب: أنت هتلر عصرنا

2025-09-10 13:43
واجه عدد من المحتجين المؤيّدين للفلسطينيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مطعم بالعاصمة واشنطن، واصفين إياه بـ"هتلر عصرنا"، وفق لقطات مصوّرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو ترامب جالسًا في المطعم بينما وقف المحتجون بالقرب منه، ورفعت إحدى المحتجات على الأقل وشاحًا بألوان العلم الفلسطيني، وهتفوا: "حرروا واشنطن، حرروا فلسطين، ترامب هو هتلر عصرنا".

في المقابل، تقدم ترامب نحو المحتجين، وأشار للحظات إلى إخلاء المكان، قبل أن يقوم عناصر جهاز الخدمة السرية بإبعادهم عن المطعم. 

وكان نائب الرئيس جاي دي فانس، ووزير الحرب بيتر هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وعدد من كبار المسؤولين الى جانب ترامب في المطعم.

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تحركات مؤيّدة للفلسطينيين تشهدها دول غربية منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة.

 

 

فلسطين المحتلة الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب
