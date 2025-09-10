خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

دعوى ألمانية ضدّ جندي
عربي ودولي

دعوى ألمانية ضدّ جندي "إسرائيلي" بتهمة قتل مدنيين في غزّة

2025-09-10 16:21
منظمة أوروبية و3 منظمات فلسطينية حقوقية تتقدَّم بشكوى إلى المدّعي العام الفيدرالي الألماني ضدّ جندي احتياط "إسرائيلي" للاشتباه بارتكابه جرائم حرب في غزّة.
تقدَّم محامون متخصِّصون في حقوق الإنسان، الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، بدعوى قضائية ضدّ جندي "إسرائيلي"، من أصل ألماني، للاشتباه بتورطه في استهداف المدنيين الفلسطينيين العزّل في غزّة.

من جهتهم، قال ممثلون عن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، و3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، إنهم قدموا شكوى جنائية إلى المدّعي العام الفيدرالي الألماني ضدّ قناص في ما يسمّى بـ "وحدة الأشباح"، التابعة للكتيبة 202 المظلية، في جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أنّ الجندي، البالغ من العمر 25 عامًا، وُلد ونشأ في ميونيخ، وكان لديه إقامة مسجلة في ألمانيا حتّى وقت قريب.

كما يقول المركز، في الشكوى المكونة من 130 صفحة، إنّه قدّم أدلة، بما في ذلك أبحاث تحقيقية، وتسجيلات سمعية وبصرية، تفيد بأنّ الجندي ينتمي إلى الوحدة، وبأنّ أعضاءها قتلوا مدنيين في غزّة عمدًا.

وأضاف، أنّ القضية رُفِعت بموجب القوانين الألمانية التي تسمح للمدّعين العامّين بملاحقة الجرائم الدولية، إذا كان المتهمون قد وُلدوا في ألمانيا أو كانوا مواطنين ألمان.

وفي أوائل العام الحالي، كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" أنّ منظّمات مؤيّدة لفلسطين تقدّمت بـ 50 شكوى في محاكم محلية حول العالم، ضدّ جنود احتياط "إسرائيليين"، لارتكابهم جرائم في غزّة.

الكلمات المفتاحية
المانيا الكيان الصهيوني غزة
