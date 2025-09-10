خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-09-10 16:59
عراقتشي: الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشمل كلّ مطالب إيران
39

أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي، أنّ نص الاتفاق الجديد للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزم بقانون مجلس الشورى الإيراني، مؤكّدًا أنّ التعاون مع الوكالة سيكون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال عراقتشي في تصريحٍ للتلفزيون الإيراني، إنّ المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إطلاق المحادثات مع الوكالة الدولية وكذلك على الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه.

كما أضاف وزير الخارجية الإيرانية أنّ صيغة التعاون الجديدة أخذت بعين الاعتبار جميع هواجس إيران، واعترفت رسميًّا بحقوقها النووية، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق شمل كلّ مطالب طهران.

وكانت إيران قد أعلنت أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدّد آليات استئناف التعاون والتفتيش، بما يضمن حقوق طهران المشروعة ويحافظ على سيادتها، حيث تم توقيع الاتفاق في العاصمة المصرية القاهرة.

