لبنان
لبنان
كلمة الشيخ قاسم خلال المهرجان المركزي إحياءً لذكرى ولادة النبي محمد والإمام الصادق
18:21 |الشيخ قاسم: الميكانيزم الموجودة هي فقط لتخبر عن أماكن وجود سلاح حزب الله ولا تقف عند الاعتداءات "الإسرائيلية"؟
18:20 |الشيخ قاسم: ندعوكم لأن نبني وطننا معًا وأن نكون شركاء موحدين ضد أعدائنا وهذه مسؤوليتنا جميعًا
18:19 |الشيخ قاسم: نقول للداخل أن ينتظروا حتى نعالج المشكلة الخارجية وبعدها نناقش باستراتيجية أمن وطني
18:19 |الشيخ قاسم: بعض من في الداخل للأسف يعمل على الايقاع "الإسرائيلي" وأنا أنصحهم بأن يكونوا شركاء في الداخل وأن لا يبرروا للعدو
18:17 |الشيخ قاسم: هناك مشكلة داخلية ببعض الأشخاص الذين يريدون تسليم السلاح ومشكلة خارجية بالعدوان "الإسرائيلي" المستمر
18:16 |الشيخ قاسم: نحن ندعو للوحدة الوطنية ولا مجال لأي نقاش خارج استراتيجية الأمن الوطني وهي الطريق الوحيد للحل
18:14 |الشيخ قاسم: جلستا الحكومة في 5 و 7 آب كانتا غير ميثقيتين وكان يراد منهما أخذ البلد نحو المجهول
18:13 |الشيخ قاسم: نهضة لبنان تتمثل بحقيق السيادة بطرد العدو ومنع الوصاية العربية الأميركية وأن ينتظم عمل الدولة ومؤسساتها والبدء بإعادة الإعمار وأن تكون هناك مواجهة للفساد الذي أدى للانهيار السابق
18:12 |الشيخ قاسم: الغرب لا يأبه بلبنان بل يأبه بـ"إسرائيل" ولكن بالنسبة لنا لبنان هو أرضنا ومستقبلنا ومستقبل أجبالنا ولن نرضخ للضغوط مهما بلغت ولن نستسلم أبدًا
18:11 |الشيخ قاسم: لدى أميركا والعدو هدف واحد وهو تجريد لبنان من قوته ليصبح لقمةً سائغة أمام مشروع "إسرائيل الكبرى"
18:10 |الشيخ قاسم: أميركا تراجعت عن التزامها تجاه لبنان وبات الأمر نزع سلاح الحزب قبل تقديم أي خطوة من قبل العدو سواء بالسلم أو بالتدخل العسكري
18:09 |الشيخ قاسم: كيف للحكومة أن ترفع رأسها والعدوان "الإسرائيلي" وصل إلى الهرمل؟ ولماذا تريد الاستغناء عن قوة لبنان ولا بديل لديها للدفاع عن لبنان؟
18:09 |الشيخ قاسم: الوساطة الأميركية متواطئة بالعدوان على لبنان مع "إسرائيل" ولا تبخل بإعطاء لبنان إلى "إسرائيل"
18:07 |الشيخ قاسم: المقاومة ساهمت في استقرار لبنان لأنها ساهمت في انطلاق العهد عبر إيصال الرئيس عون إلى الرئاسة وعبر التصدي للعدو
18:07 |الشيخ قاسم: أولوية الحكومة الآن أن تحقق السيادة عبر إخراج "إسرائيل" وهذا يجب أن يكون قضية مركزية قبل كل شيء
18:06 |الشيخ قاسم: الانهيار في لبنان كان سببه الفساد وعدم تطبيق اتفاق الطائف وجاء العدوان "الإسرائيلي" للدفع أكثر نحو الانهيار
18:04 |الشيخ قاسم: المقاومة قدّمت الغالي في سبيل الدفاع عن لبنان وخاصة المقاومة الإسلامية التي قدّمت خيرة قادتها وشبانها وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله
18:04 |الشيخ قاسم: المقاومة استطاعت أن تحبط أهداف "إسرائيل" ومنعتها من احتلال الأرض في معركة أولي البأس وهي اليوم مردوعة ولا تجد مستقرًا في أرضنا
18:03 |الشيخ قاسم: أعلى مراتب الوطنية في لبنان هي الدفاع عن الوطن وتحرير الأرض وكل من دافع عن لبنان منذ تأسيسه على اختلافهم ساهموا في حماية واستقلال لبنان وهذا ما فعله الجيش بحسب قدرته وهذا ما قامت به المقاومة
18:02 |الشيخ قاسم: لبنان وطني نهائي لجميع أبنائه ونحن من أبنائه ومنذ نشأة لبنان الحديث ولـ"إسرائيل" أطماع توسعية واستيطانية في الجنوب
18:01 |الشيخ قاسم: نعزي بالمؤرخ القدير الدكتور سعدون حمادة الذي صحح الدور التاريخي للشيعة في لبنان بعد أن حاول البعض طمسه
17:58 |الشيخ قاسم: نعزي بالعلامة السيد عبد الصاحب فضل الله العالم الكبير الذي كان له دور في الصمود ودعم المقاومين وتخريج طلبة العلوم الدينية
17:56 |الشيخ قاسم: أوجه تحية خاصة لليمن العظيم والشجاع الذي يتحمل أعباءً كبيرة من أجل التعبير عن الوحدة والوقوف إلى جانب فلسطين
17:56 |الشيخ قاسم: الإمام الصادق تتلمذ على يديه 4 آلاف عالم وهو ليس عددًا قليلًا لنشر الدين ومنهم علماء من السُنّة
17:55 |الشيخ قاسم لدول المنطقة: كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه
17:53 |الشيخ قاسم لدول المنطقة: لماذا لا تدعمون المقاومة ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا أو في المحافل الدولية؟
17:52 |الشيخ قاسم: العدو طوال سنتين يعمل على المسير بمشروع "إسرائيل الكبرى" خطوة بخطوة في غزة والضفة وضرب قطر يأتي ضمن هذا المشروع من النيل إلى الفرات
17:52 |الشيخ قاسم: تبيّن أن الذي يؤخر المشروع "الإسرائيلي" هي المقاومة وعدم استسلامها في فلسطين ولبنان والمنطقة
17:47 |الشيخ قاسم: أعداد كبيرة من "الإسرائيليين" يقتلون في جباليا وحي الشيخ رضوان وهذا يعني أننا أمام شعب قوي يستحق الدعم والمساندة
17:46 |الشيخ قاسم: عملية "راموت" قرب القدس عملية جريئة شجاعة تثبت أن الشعب الفلسطيني يملك إرادة الحياة والمقاومة
17:42 |الشيخ قاسم: الجمهورية الإسلامية تدعم فلسطين وشعبها ومقاومتها ليتحرروا وهي أبرز قضية من قضايا الوحدة الإسلامية
17:42 |الشيخ قاسم: الوحدة الإسلامية سياسية عملية تربوية أخلاقية في مواجهة التحديات وقضية فلسطين أبرز قضية تعبّر عن الوحدة الإسلامية ونحن وقفنا إلى جانبها وضحينا من أجلها
17:40 |الشيخ قاسم: كي لا يبقى خلاف حول مولد النبي محمد (ص) جاء الإمام الخميني وأمر بأن يكون أسبوع الوحدة الإسلامية ليكون هذا الاختلاف نقطة تلاقي بين المسلمين
17:35 |الشيخ قاسم: رسولنا حمل الحق من عند الله وهو رحمة من عند الله وهو الذي أنار لنا الطريق وكيف نكون مستقيمين على شرع الله وعلّمنا كيف نكون مع خالقنا
17:33 |بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال المهرجان المركزي إحياءً لذكرى ولادة النبي محمد (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)
17:33 |الشيخ قاسم: نحتفل اليوم بولادة النبي الأكرم محمد (ص) وهو نعمة إلهية عظيمة من الله بها علينا ظللتنا بالاستقامة والخلاص
17:08 |بدء المهرجان المركزي إحياءً لذكرى ولادة النبي محمد (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع) في ثانوية المهدي (عج)