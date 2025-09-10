بمناسبة الذكرى الـ 1500 لولادة الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، تدعوكم منصّة "هدى فليكس" للاشتراك المجاني والانضمام إلى مشروعها الإعلامي البصري الهادف.

هدى فليكس ليست فقط منصة فيديو عند الطلب، بل رؤية إعلامية شاملة تهدف إلى تقديم محتوى نظيف، تربوي، وثقافي يُخاطب العائلة والشباب والأطفال، ويؤسس لبديل واعٍ ومقنع في وجه المحتوى السائد الذي يُفكك القيم ويشوّه الوعي.

مميّزات المنصة:

- منصة متكاملة للفيديو عند الطلب.

- محتوى بصري هادف وموجّه للعائلة والأطفال والشباب في مختلف أنحاء العالم.

- هدى فليكس، ليست مشروعًا تقنيًّا أو تجاريًّا.

- هي رؤية إعلامية شاملة تنطلق من قناعة بأن صناعة الوعي مسؤولية كبرى.

- تقدم البديل النظيف والمقنع أمام منصات تفكيك القيم.

- تبني أرشيفًا متنوِّعًا للإنتاجات الإسلامية المرئية: أفلام، مسلسلات، محاضرات، برامج ثقافية، تربوية، أناشيد...

- واجهة معاصرة جذابة وسهلة الاستخدام، تحترم عقل المشاهد وتراعي خصوصيته.

