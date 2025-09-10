خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشيخ قاسم يدعو دول المنطقة لدعم المقاومة: استراتيجية الأمن الوطني الطريق الوحيد للحل

منوعات

منوعات

"هدى فليكس": منصة وعي بصري بمناسبة 1500 عام على ولادة النبي محمد (ص)

2025-09-10 17:43
31

بمناسبة الذكرى الـ 1500 لولادة الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، تدعوكم منصّة "هدى فليكس" للاشتراك المجاني والانضمام إلى مشروعها الإعلامي البصري الهادف.

هدى فليكس ليست فقط منصة فيديو عند الطلب، بل رؤية إعلامية شاملة تهدف إلى تقديم محتوى نظيف، تربوي، وثقافي يُخاطب العائلة والشباب والأطفال، ويؤسس لبديل واعٍ ومقنع في وجه المحتوى السائد الذي يُفكك القيم ويشوّه الوعي.

مميّزات المنصة:

- منصة متكاملة للفيديو عند الطلب.
- محتوى بصري هادف وموجّه للعائلة والأطفال والشباب في مختلف أنحاء العالم.
- هدى فليكس، ليست مشروعًا تقنيًّا أو تجاريًّا.
- هي رؤية إعلامية شاملة تنطلق من قناعة بأن صناعة الوعي مسؤولية كبرى.
- تقدم البديل النظيف والمقنع أمام منصات تفكيك القيم. 
- تبني أرشيفًا متنوِّعًا للإنتاجات الإسلامية المرئية: أفلام، مسلسلات، محاضرات، برامج ثقافية، تربوية، أناشيد...
- واجهة معاصرة جذابة وسهلة الاستخدام، تحترم عقل المشاهد وتراعي خصوصيته.

أسهِم في نشر هذه المنصة الواعية عبر الرابط:
https://hoodaflix.com

للاستفسار: +96178750841

الكلمات المفتاحية
المولد النبوي الشريف الوحدة الإسلامية تكنولوجيا النبي محمد
إقرأ المزيد
المزيد
"هدى فليكس": منصة وعي بصري بمناسبة 1500 عام على ولادة النبي محمد (ص)
منوعات منذ ساعة
خوذة بالموجات فوق الصوتية قد تُحدث ثورة في علاج
خوذة بالموجات فوق الصوتية قد تُحدث ثورة في علاج "باركنسون" دون جراحة
منوعات منذ يوم
منصة
منصة "Hoodaflix" تنطلق قريبًا
منوعات منذ 6 أيام
مياه نبع
مياه نبع "عين صفرا" .. علاج للأمراض الجلدية والحساسية
منوعات 2025-09-02
مقالات مرتبطة
"هدى فليكس": منصة وعي بصري بمناسبة 1500 عام على ولادة النبي محمد (ص)
منوعات منذ ساعة
كلمة الشيخ قاسم خلال المهرجان المركزي إحياءً لذكرى ولادة النبي محمد والإمام الصادق
كلمة الشيخ قاسم خلال المهرجان المركزي إحياءً لذكرى ولادة النبي محمد والإمام الصادق
لبنان منذ ساعتين
"أنا وكافل اليتيم في الجنة".. لجنة الإمداد تدعو لتكفل الأيتام 
لبنان منذ 3 ساعات
وفد علمائي من حزب الله يزور مستشفى دار الحكمة مهنئًا بالمولد النبوي
وفد علمائي من حزب الله يزور مستشفى دار الحكمة مهنئًا بالمولد النبوي
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة