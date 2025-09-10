شنّ الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، عدوانًا جويًّا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف، حيث طاولت الغارات المجمع الحكومي في مديرية الحزم، إلى جانب المحطة الطبية التابعة للقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غرب صنعاء.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن أنّ الدفاعات الجوية اليمنية تصدّت للطائرات المعادية، وأجبرت بعضها على الانسحاب قبل تنفيذ هجماتها، مؤكدًا إفشال الجزء الأكبر من الهجوم.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر عسكري يمني رفيع أنه تم تحييد سرب من الطائرات المعادية كان متجهاً نحو مناطق يمنية أخرى، مشددًا على أن الغارات استهدفت منشآت مدنية بالكامل، من بينها مبانٍ خدمية لا طابع عسكري لها.

وأشار المصدر إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، معتبرًا أن استهداف المنشآت المدنية "دليل على العجز والفشل"، ومؤكدًا أن "كل هذه التضحيات لن توقف اليمن عن دعم غزة وتأديب الكيان الصهيوني".

هذا؛ وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، عن ارتقاء 9 شهداء وسقوط 118 جريحًا في حصيلة أولية للعدوان "الإسرائيلي" على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

وعلى الرغم من العدوان المستمر، تُواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد الاحتلال موجهة الضربات لأهداف متنوعة، منها مطار "بن غوريون"، مؤكدةً أنّها ثابتة على موقفها حتى وقف العدوان "الإسرائيلي" على غزّة ورفع الحصار.

