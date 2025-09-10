خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عربي ودولي

العدو الصهيوني يشنّ عدوانًا جويًّا على صنعاء والجوف.. والدفاعات اليمنية تتصدّى
عربي ودولي

العدو الصهيوني يشنّ عدوانًا جويًّا على صنعاء والجوف.. والدفاعات اليمنية تتصدّى

2025-09-10 18:17
الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف بعدد من الغارات العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف.
34

شنّ الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، عدوانًا جويًّا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف، حيث طاولت الغارات المجمع الحكومي في مديرية الحزم، إلى جانب المحطة الطبية التابعة للقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غرب صنعاء.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن أنّ الدفاعات الجوية اليمنية تصدّت للطائرات المعادية، وأجبرت بعضها على الانسحاب قبل تنفيذ هجماتها، مؤكدًا إفشال الجزء الأكبر من الهجوم.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر عسكري يمني رفيع أنه تم تحييد سرب من الطائرات المعادية كان متجهاً نحو مناطق يمنية أخرى، مشددًا على أن الغارات استهدفت منشآت مدنية بالكامل، من بينها مبانٍ خدمية لا طابع عسكري لها.

وأشار المصدر إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، معتبرًا أن استهداف المنشآت المدنية "دليل على العجز والفشل"، ومؤكدًا أن "كل هذه التضحيات لن توقف اليمن عن دعم غزة وتأديب الكيان الصهيوني".

هذا؛ وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، عن ارتقاء 9 شهداء وسقوط 118 جريحًا في حصيلة أولية للعدوان "الإسرائيلي" على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

وعلى الرغم من العدوان المستمر، تُواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد الاحتلال موجهة الضربات لأهداف متنوعة، منها مطار "بن غوريون"، مؤكدةً أنّها ثابتة على موقفها حتى وقف العدوان "الإسرائيلي" على غزّة ورفع الحصار.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
العدو الصهيوني يشنّ عدوانًا جويًّا على صنعاء والجوف.. والدفاعات اليمنية تتصدّى
العدو الصهيوني يشنّ عدوانًا جويًّا على صنعاء والجوف.. والدفاعات اليمنية تتصدّى
عربي ودولي منذ ساعة
غضب تجاه ماكرون.. اعتقال العشرات في احتجاجات
غضب تجاه ماكرون.. اعتقال العشرات في احتجاجات "لنغلق كل شيء" في فرنسا
عربي ودولي منذ ساعة
دعوى ألمانية ضدّ جندي
دعوى ألمانية ضدّ جندي "إسرائيلي" بتهمة قتل مدنيين في غزّة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
المفوضية الأوروبية لكيان العدو: لا أموال بعد اليوم
المفوضية الأوروبية لكيان العدو: لا أموال بعد اليوم
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
العدو الصهيوني يشنّ عدوانًا جويًّا على صنعاء والجوف.. والدفاعات اليمنية تتصدّى
العدو الصهيوني يشنّ عدوانًا جويًّا على صنعاء والجوف.. والدفاعات اليمنية تتصدّى
عربي ودولي منذ ساعة
الرئيس برّي مستقبلًا بابائي: تحذير من هيمنة قوى الخارج على لبنان ودعم لسيادته
الرئيس برّي مستقبلًا بابائي: تحذير من هيمنة قوى الخارج على لبنان ودعم لسيادته
لبنان منذ ساعتين
دعوى ألمانية ضدّ جندي
دعوى ألمانية ضدّ جندي "إسرائيلي" بتهمة قتل مدنيين في غزّة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
المفوضية الأوروبية لكيان العدو: لا أموال بعد اليوم
المفوضية الأوروبية لكيان العدو: لا أموال بعد اليوم
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة