شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف على أن السبيل للتصدي الحازم لسلوكيات الكيان الصهيوني المتهورة، يكمن في الإجراء المنسق والمتحد للعالم الإسلامي.

وقال قاليباف في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم: "إن الغارات الجوية العدوانية للكيان الصهيوني المحتل على مقر قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) في مدينة الدوحة، أثارت حفيظة وسخط الشعب الإيراني وممثليه في مجلس الشورى الإسلامي".

وأضاف: "إن إيران تقف إلى جانب إخوانها القطريين والفلسطينيين، وتندد بهذا الهجوم الإجرامي على المناطق السكنية في الدوحة وضيوف دولة قطر المدنيين".

وقدم قاليباف تعازيه بالشهداء الفلسطينيين والقطريين الذين ارتقوا جراء هذا العدوان الصهيوني الخبيث، متمنيًا الشفاء والصحة للجرحى.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالته أن "هذه الجريمة السافرة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومثالًا بارزًا على إرهاب الدولة ومصداقًا بيِّنًا للطبيعة المناهضة للإنسانية وحقوق الإنسان للكيان الصهيوني الذي أجج بدعم واضح من القوى الغربية، العنف والأزمات والتدهور الأمني في المنطقة".

واختتم قاليباف رسالته مشددًا على أن "الطريق لمواجهة السلوكيات المتهورة للكيان الصهيوني بحزم يتمثل في الإجراء المنسق والمتحد للعالم الإسلامي"، معربًا عن استعداد مجلس الشورى الإسلامي بالكامل للتعاون مع مجلس الشورى القطري لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني للأمن والسلام في المنطقة.

الكلمات المفتاحية