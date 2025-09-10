خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

هيئة الأركان الإيرانية: العدوان على قطر كشف أنّ واشنطن لا تولي أي اهتمام لحلفائها
هيئة الأركان الإيرانية: العدوان على قطر كشف أنّ واشنطن لا تولي أي اهتمام لحلفائها

2025-09-10 20:57
هيئة الأركان الإيرانية تصدر بيانًا بشأن العدوان "الإسرائيلي"  على قطر ومحاولة اغتيال قادة حماس، وتؤكد أنّه أظهر أنّ الولايات المتحدة لا تولي أي اهتمام لحلفائها
أكدت هيئة الأركان الإيرانية أنّ العدوان "الإسرائيلي" على قطر أظهر أن الولايات المتحدة لا تولي أي اهتمام لحلفائها، مشيرةً إلى أنّ "الجميع أدرك أن جرائم الكيان الصهيوني تُرتكب بتنسيق تام مع واشنطن".

وأضافت هيئة الأركان، في بيانٍ، أنّ توسيع نطاق الاعتداءات التي وصفتها بـ"الوقحة"، والتي ينفذها الكيان "الإسرائيلي" يشكّل تحذيرًا خطيرًا للمنطقة والعالم.

وأمس الثلاثاء، شنّ الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا على العاصمة القطرية الدوحة في محاولةٍ لاغتيال وفد حماس المفاوض، وأكد إعلام العدو "الإسرائيلي" حينها، أن الهجوم نفّذ بتنسيق ودعم كامل من واشنطن.

وأسفر العدوان عن ارتقاء الشهداء: جهاد لبد - مدير مكتب خليل الحية، وهمام الحية - نجل خليل الحية، إضافة إلى 3 مرافقين وهم: عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

ونعت أيضًا حركة حماس الشهيد بدر سعد محمد الحميدي، وهو من منتسبي الأمن الداخلي القطري.

