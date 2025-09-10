في أجواء إيمانية مباركة تزامنت مع ذكرى ولادة رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وأسبوع الوحدة الإسلامية، أحيت العتبة المقدسة للسيدة خولة بنت الإمام الحسين عليهما السلام، بالتعاون مع جمعية القرآن الكريم للإرشاد والتوجيه، أمسية قرآنية مميزة مساء الأربعاء 10 أيلول 2025 الموافق 17 ربيع الأول 1447 هـ، بحضور حشد من المؤمنين والفعاليات.

افتُتِح البرنامج بكلمة لسماحة الشيخ تامر حمزة؛ مسؤول التبليغ والأنشطة الثقافية لحزب الله في البقاع، حيث أكد على البُعد الرسالي في كتاب الله، ودور صاحب الذكرى (ص) في هداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور، مشددًا على أهمية التوحيد ووحدة الكلمة بين المسلمين.

تخللت الأمسية تلاوات قرآنية مباركة، استُهلت بتلاوة مؤثرة للقارئ الطفل المبدع محمد مهدي علي عبيد، تلتها تلاوة مباركة بصوت القارئ الدولي سماحة الشيخ محمد علي نبيل أمهز. وقد أضفت آيات الذكر الحكيم أجواءً من الخشوع والسكينة على الحضور.

كما تضمّن البرنامج باقة من التواشيح الإسلامية والمدائح النبوية التي نُظمت من وحي المناسبة، مجسدة روح المحبّة والتعظيم لشخص النبيّ الأعظم محمد صلى الله عليه وآله.

واختُتمت الأمسية وسط أجواء روحانية عبقة، عبّر فيها الحاضرون عن تقديرهم للجهود المبذولة في إحياء هذه الذكرى العطرة، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الوعي الديني وترسيخ مفاهيم الوحدة الإسلامية.

