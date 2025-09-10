أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله العدوان "الإسرائيلي" على اليمن، والذي استهدف المؤسسات الإعلامية والصحافيين، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء المدنيين بينهم صحافيون وإعلاميون.

وجاء في بيان للعلاقات الإعلامية في ‏حزب الله تعليقًا على العدوان: "تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله العدوان "الإسرائيلي" على اليمن العزيز، والذي استهدف صحيفتي ‏‏"26 سبتمبر" و"اليمن"، وأوقع عددًا من الشهداء والجرحى الصحفيين، سائلين الله أن يتغمد ‏الشهداء برحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".‏

أضاف البيان: "إن هذا العدوان الوحشي والغادر على وسائل الإعلام والصحافيين ليس جديدًا على كيان العدوّ الذي دأب ‏على محاولة إخفاء جرائمه وهو يعكس إفلاس الإرهابي نتنياهو الذي بات يبحث عن أي انتصار وهمي ‏لينقذ نفسه من مستنقع الفشل والهزيمة، بعد أن أخفق في القضاء على المقاومة أو إيقاف عملياتها في ‏غزّة والضفّة الغربية، وبعد أن يئس من ردع اليمن المقاوم أو إضعاف عزيمته على مواصلة إسناد غزّة ‏وفضح جرائمه".‏

وختم البيان: "إننا نعرب عن تضامننا الكامل مع الإعلام اليمني المقاوم، وندعو جميع المؤسسات الإعلامية والنقابات ‏المهنية والهيئات الحقوقية العربية والدولية إلى إدانة هذا العدوان ورفع الدعاوى بحق مرتكبيه أمام ‏المحاكم الدولية المختصة لردع الاحتلال "الإسرائيلي" والضغط عليه لوقف اعتداءاته المتكرّرة على ‏الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية".‏

