تظاهرة في
تظاهرة في "تل أبيب" احتجاجًا على تفريط حكومة نتنياهو بحياة الأسرى

2025-09-10 22:13
أهالي الأسرى "الإسرائيليين" يتظاهرون في "تل أبيب" ضدّ سياسة نتنياهو في إدارة الحرب، معبّرين عن خشيتهم من تعريض حياة ذويهم للخطر بعد محاولة اغتيال قادة حماس في قطر.
26

تظاهر عدد من عائلات الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزّة، إلى جانب جنود احتياط "إسرائيليين"، قرب مقر وزارة الحرب في "تل أبيب"، وذلك احتجاجًا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب والتفريط بحياة أبنائهم.

وجاءت التظاهرة بعد القلق الذي أحاط عائلات الأسرى، بعد محاولة الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء، والخشية من إجهاض المفاوضات بعد أن كانت هناك مساع في الدوحة لعقد جولة جديدة منها.

وعبّرت بعض العائلات عن خشيتها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تعريض حياة ذويهم للخطر، معتبرين أنّ قرار نتنياهو يقوّض فرص التوصل إلى اتفاق، ويهدّد حياة الأسرى.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"، إنّ "الجهات المطلعة تقدّر أنه من الممكن أن تكون محاولة القضاء على قادة حماس في الدوحة لم تنجح".

والثلاثاء، شنّ الجيش "الإسرائيلي"، بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، غارات على العاصمة القطرية الدوحة، وفق إعلان مشترك لجيش الاحتلال و"الشاباك"، والذي أكد أنّ هدف الهجوم كان استهداف القيادة العليا لحركة حماس، إلّا أنّ وفد حماس نجا من محاولة الاغتيال.

المقاومة الإسلامية فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة قطر الأسرى والمعتقلون
