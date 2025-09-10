خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"الأغذية العالمي": 20 مليون طفل إضافي في أفريقيا يتلقّون وجبات مدرسية

2025-09-10 23:02
برنامج الأغذية العالمي يقول إنّ حكومات إفريقيا جنوب الصحراء قدّمت وجبات مدرسية لنحو 20 مليون طفل إضافي خلال العامين الماضيين
أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "الحكومات في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قدّمت وجبات مدرسية لنحو 20 مليون طفل إضافي خلال العامين الماضيين، ما يشير إلى تحوّل بعيدًا عن الاعتماد على المساعدات الأجنبية والتزام أقوى بالتعليم".

وقد شهدت المنطقة أكبر ارتفاع في التغذية المدرسية مقارنة بأيّ منطقة أخرى، بنحو الثلث ليصل إلى 87 مليون طفل في عام 2024.

وأشار التقرير إلى أنّ "الاستثمارات الحكومية في الوجبات المدرسية.. تشير إلى تحوّل كبير من الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى الاعتراف بالوجبات المدرسية باعتبارها استثمارًا عامًا إستراتيجيًّا في تعليم الأطفال وصحتهم".

وأضاف التقرير أنّ "المزارعين المحليين استفادوا أيضًا من برامج التغذية المدرسية"، موضحًا أنّ "شراء حكومة بنين للأغذية المحلية لهذه البرامج أسهم بأكثر من 2 3 مليون دولار أميركي في الاقتصاد عام 2024". علمًا أنّ أكثر من ثلث الوجبات المدرسية في سيراليون تأتي من أغذية ينتجها صغار المزارعين.

وكان تقرير للأمم المتحدة، صدر نهاية تموز/يوليو الماضي، كشف أنّ "أكثر من واحد من كلّ خمسة أفارقة، أي 307 ملايين نسمة، يعانون من سوء تغذية مزمن، ما يعني أنّ الجوع أسوأ مما كان عليه قبل عقدين من الزمن". وتوقّع التقرير أن تضمّ القارة 60% من الجياع في العالم بحلول عام 2030.

وتواجه الدول الإفريقية انخفاض المساعدات، مع قيام إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتقليصها، كما قلّصت بعض الدول الأوروبية المساعدات لإعادة تخصيص الإنفاق.

