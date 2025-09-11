خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كاريكاتور العهد

فلسطين

٨٠ شهيدًا خلال ٢٤ ساعة الأخيرة من العدوان المتواصل على غزة
فلسطين

٨٠ شهيدًا خلال ٢٤ ساعة الأخيرة من العدوان المتواصل على غزة

2025-09-11 10:08
67

في اليوم ٧٠٦ من استئناف العدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قصف مناطق متفرقة في القطاع المحاصر مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى. فقد أفادت مصادر طبية باستشهاد ٨٠ فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على القطاع، خلال ٢٤ ساعة، بينهم ٦٠ في مدينة غزة. وهاجمت عصابات الجيش عشرات المنازل وأحرقت مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح.

كما ارتكبت مجزرة؛ راح ضحيتها ٢٣ فلسطينيًا بقصف خيام النازحين قرب الشاليهات غرب مدينة غزة بالتزامن مع تدمير برج باب البحر في ذات المنطقة. ونفذت طائرات حربية للعدو أحزمة نارية على شارع النفق بمدينة غزة وفجرت روبوتات قرب بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفجر اليوم الخميس، استشهد فلسطينيان في غارة "إسرائيلية" على خيمة تعود لعائلة أبو هربيد، قرب سوق اليرموك بحي الدرج وسط مدينة غزة. وأصيب ٤ فلسطينيين في غارة على منزل لعائلة الشوا قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة. واستشهد ٦ آخرون، وأصيب ٧٠ من طالبي المساعدات، بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

كما استشهد ٤ فلسطينيين وأصيب ١٩ في غارة "إسرائيلية" على مواطنين، في "مخيم ٢" بمخيم النصيرات وسط القطاع. وجنوب القطاع، استشهد ١٢ فلسطينيًا في سلسلة غارات على خان يونس.

هذا؛ وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٤٦٥٦ شهيدًا و ١٦٣٥٠٣ مصابين؛ منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣. وبلغت حصيلة الشهداء، منذ ١٨ آذار/مارس الماضي، ١٢٠٩٨ والمصابين ٥١٤٦٢، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى ٢٤٥٦ والمصابين أكثر من ١٧٨٦١.

كذلك سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ٥ وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٠٤ وفيات، من ضمنهم ١٤١ طفلًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
٨٠ شهيدًا خلال ٢٤ ساعة الأخيرة من العدوان المتواصل على غزة
٨٠ شهيدًا خلال ٢٤ ساعة الأخيرة من العدوان المتواصل على غزة
فلسطين منذ 4 ساعات
فصائل المقاومة المقاومة: سياسة الاغتيالات الصهيونية تعبيرٌ واضح عن عجز العدو
فصائل المقاومة المقاومة: سياسة الاغتيالات الصهيونية تعبيرٌ واضح عن عجز العدو
فلسطين منذ يوم
705 أيام والعدوان الصهيوني على غزة لا يتوقف وأوامر الإخلاء متواصلة
705 أيام والعدوان الصهيوني على غزة لا يتوقف وأوامر الإخلاء متواصلة
فلسطين منذ يوم
حماس تعلن فشل محاولة الاغتيال الصهيونية لقيادييها: نتنياهو وحكومته لا يريدون أي اتفاق
حماس تعلن فشل محاولة الاغتيال الصهيونية لقيادييها: نتنياهو وحكومته لا يريدون أي اتفاق
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
موقع أميركي: الهجوم
موقع أميركي: الهجوم "الإسرائيلي" على قطر يُقوّض مصالح أميركا
ترجمات منذ 42 دقيقة
على من يقرأ جعجع مزاميره؟
على من يقرأ جعجع مزاميره؟
مقالات منذ ساعة
"يديعوت أحرونوت" تتحدّث عن كواليس الهجوم على قطر
عين على العدو منذ ساعة
السيناريو الخطير: احتلال غزة سيؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة في
السيناريو الخطير: احتلال غزة سيؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة في "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة