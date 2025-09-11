في اليوم ٧٠٦ من استئناف العدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قصف مناطق متفرقة في القطاع المحاصر مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى. فقد أفادت مصادر طبية باستشهاد ٨٠ فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على القطاع، خلال ٢٤ ساعة، بينهم ٦٠ في مدينة غزة. وهاجمت عصابات الجيش عشرات المنازل وأحرقت مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح.

كما ارتكبت مجزرة؛ راح ضحيتها ٢٣ فلسطينيًا بقصف خيام النازحين قرب الشاليهات غرب مدينة غزة بالتزامن مع تدمير برج باب البحر في ذات المنطقة. ونفذت طائرات حربية للعدو أحزمة نارية على شارع النفق بمدينة غزة وفجرت روبوتات قرب بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفجر اليوم الخميس، استشهد فلسطينيان في غارة "إسرائيلية" على خيمة تعود لعائلة أبو هربيد، قرب سوق اليرموك بحي الدرج وسط مدينة غزة. وأصيب ٤ فلسطينيين في غارة على منزل لعائلة الشوا قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة. واستشهد ٦ آخرون، وأصيب ٧٠ من طالبي المساعدات، بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

كما استشهد ٤ فلسطينيين وأصيب ١٩ في غارة "إسرائيلية" على مواطنين، في "مخيم ٢" بمخيم النصيرات وسط القطاع. وجنوب القطاع، استشهد ١٢ فلسطينيًا في سلسلة غارات على خان يونس.

هذا؛ وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٤٦٥٦ شهيدًا و ١٦٣٥٠٣ مصابين؛ منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣. وبلغت حصيلة الشهداء، منذ ١٨ آذار/مارس الماضي، ١٢٠٩٨ والمصابين ٥١٤٦٢، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى ٢٤٥٦ والمصابين أكثر من ١٧٨٦١.

كذلك سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ٥ وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٠٤ وفيات، من ضمنهم ١٤١ طفلًا.

