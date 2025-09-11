خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
هليفي في جلسة مع
هليفي في جلسة مع "سكان" غلاف غزة: فشلنا فشلاً كبيرًا ومروعًا

2025-09-11 10:24
أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية إلى أنّ رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي وقف أول من أمس (الثلاثاء) أمام سكان غلاف غزة في جلسة مفتوحة، في أعقاب تحقيق معركة "7 أكتوبر" في مستوطنة عين هباشور الذي عُرض على سكان القرية في الغلاف، وفي حديثه عاد وأقر بالفشل الذي أدى إلى "المجزرة" التي نفذتها حماس قائلاً: "كان ذلك فشلاً كبيرًا ومروعًا"، وأضاف: "أنا كنت قائدًا للجيش "الإسرائيلي" في ذلك اليوم، وهذه مسؤوليتي". ووفقًا له، "منذ ذلك اليوم، أي قبل أكثر من 700 يوم، لم يمضِ يوم واحد لم أقل فيه ذلك في محادثة ما".

وأضافت الصحيفة: "تطرق هليفي إلى أخطاء الاستعداد عشية هجوم حماس: "نحن نعلم بأثر رجعي أنهم استعدوا لذلك مرتين قبل 7 أكتوبر. وصلوا قريبًا جداً من التنفيذ، وقع خلاف داخلي ولم يحدث. وفي كلتا المرتين لم نرَ العلامات. هذه أمور لم نتعلمها إلا بعد أن اندلعت الحرب". وتابع: "للأسف، حتى في تلك الليلة لم يكن هناك أحد يقول ولو في نقاش أو في تقييم وضع إن "حربًا على وشك أن تندلع"، أو يطلق إنذارًا. كانت هناك إشارات. وبعد أن حققنا، تبين أنه كان يمكن أن نتصرف بشكل أفضل وأدق"".

وتابع هليفي: "ترتيب الأولويات كان: "أولاً إيران وحزب الله وبعد ذلك حماس""، واستدرك: "نحن دعمنا ذلك. كثير من "سكان" (مستوطني) الغلاف سألوني لماذا استثمرنا في حزب الله ولم نستثمر كثيرًا أيضًا في حماس، لكننا لم نعتقد أنها في موقع المبادرة. لقد نجحت في إخفاء ذلك عنا بشكل جيد".

وأضاف: "المفهوم انهار. لم يكن هناك أحد يقول: افعلوا كذا وكذا ثم يعود لينام".

وختمت الصحيفة: "كما اعترف قائد المنطقة الجنوبية السابق، يارون فينكلمن، الذي شارك في الجلسة، بالفشل الاستخباري والمفهومي، وقال: "لم نفهم في تصوراتنا كيف نستعد. العدو نجح في مفاجأتنا ليس فقط في 7 أكتوبر بل أيضًا بالقدرات التي بناها إذ نفذ ضدنا ليس مجرد توغل ولا عملية، بل هجومًا شاملاً بكل أذرعه وقدراته، ونجح في فعل ذلك بالمفاجأة. لم نحسن فهم ذلك استخباريًا ولا في تصوراتنا"".

