أفاد موقع "إسرائيل نيوز 24" بأنّ الجيش "الإسرائيلي" قد أعلن استكمال تشكيل فرقة "جلعاد" (الفرقة 96)، والتي ستنتشر على طول الحدود مع الأردن، من عين جيف شمالًا حتّى متسادا جنوبًا. ووفقًا للسيناريو المرجعي، تواجه الفرقة تهديدات تشمل محاولات اقتحام من فلسطينيين قادمين من الأردن. هذا بالإضافة إلى احتمال وصول آلاف المقاتلين من الجماعات المسلحة العراقية، وفرق مسلحة تابعة للحوثيين (أنصار الله)"؛ وفقًا لقول الموقع.

وبحسب الموقع، تعدّ الفرقة 96، وفقًا لهيئة "البث الرسمية"، أول فرقة جديدة تُنشأ في الجيش "الإسرائيلي" منذ 46 عامًا. وفي إطار تعزيز الحماية في المنطقة الشرقية، بدأت الفرقة بالتموضع على خط المواقع العسكرية القديم المعروف باسم "خط المياه"، وتقوم ببناء نقاط تجميع ومراقبة لإحباط عمليات التهريب في المنطقة، حيث أحبط ما يقرب من 120 عملية تسلل وتهريب وهجمات مسلحة في المنطقة، خلال العام 2025"، وفقًا لتعبيره.

وتتألف الفرقة من كتائب ستتولى العمليات الروتينية، وخمسة ألوية احتياطية (دافيد) وهي تابعة للفرقة وستتولى مهام الاستعداد للطوارئ. ومن المتوقع أن ينشأ "تشكيل جلعاد" لواءً إقليميًا إضافيًا في المنطقة الجنوبية، وبحلول كانون الثاني/يناير 2026، ستوسع نطاق المنطقة حتّى تشمل وادي عربة.

هذا؛ وتقوم المملكة الأردنية على الجانب الآخر من الحدود، وبالتنسيق مع "إسرائيل"، في بناء سياج على الجانب الشرقي من نهر الأردن. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرار ولي العهد الأردني إعادة الخدمة الإلزامية في الجيش والقوات المسلحة الأردنية لأول مرة منذ 33 عامًا.

الكلمات المفتاحية