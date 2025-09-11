خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهيدٌ وإصابات في عدوان جديد على جنوب لبنان

2025-09-11 12:02
مسيّرة "إسرائيلية" تستهدف دراجة نارية بين عين بعال والبازورية
79

ارتقى شهيدٌ، صباح اليوم الخميس (11 أيلول/سبتمبر 2025)، في عدوان جديد نفذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت دراجة نارية على الطريق بين بلدتي عين بعال والبازورية في قضاء صور، ما أدى إلى تدمير الدراجة وسقوط عدد من الجرحى، وفقًا لبيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الخروقات اليومية لسيادة لبنان ولقرار وقف إطلاق النار، في وقت يواصل فيه الطيران الاستطلاعي "الإسرائيلي" تحليقه الكثيف في أجواء مدينة صور والقرى المحيطة بها وصولًا إلى مجرى نهر الليطاني.

وكان الاحتلال قد نفّذ، في الأيام الماضية، غارات جوية استهدفت سيارة في برجا – قضاء الشوف، وأخرى طالت مواقع في جرود السلسلة الغربية في مدينة الهرمل البقاعية.

