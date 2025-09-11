خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

إطلاق نار داخل مدرسة أميركية في كولورادو يُسفر عن إصابة 3 طلاب
إطلاق نار داخل مدرسة أميركية في كولورادو يُسفر عن إصابة 3 طلاب

2025-09-11 12:24
31

في مشهد يعكس تزايد العنف والإرهاب في الولايات المتحدة الأميركية، شهدت مدرسة "إيفرغرين" الثانوية في مقاطعة جيفرسون في ولاية كولورادو، أمس الأربعاء، حادثة إطلاق نار أدّت إلى إصابة ثلاثة طلاب بجروح خطيرة، أحدهم يُعتقد أنه منفّذ الهجوم.

وسارعت قوات الشرطة إلى تطويق المدرسة، بينما نُقل المصابون إلى مركز "سانت أنطوني الصحي" لتلقّي العلاج. وأظهرت لقطات من الموقع حالًا من الذعر بين الأهالي والطلاب، وسط انتشار كثيف للشرطة وسيارات الإسعاف.

هذا؛ ولمّا تُعلن السلطات بعد عن خلفيات المهاجم أو دوافعه، مؤكدة أن التحقيقات ما تزال جارية.

