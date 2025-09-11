خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ترجمات

موقع أميركي: الهجوم
ترجمات

موقع أميركي: الهجوم "الإسرائيلي" على قطر يُقوّض مصالح أميركا

2025-09-11 14:06
32

كتب Greg Priddy مقالة نشرت على موقع National Interest الأميركي قال فيها: "إنه وإذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى فعلاً الضوء الأخضر للاعتداء "الإسرائيلي" على قطر، فإن ذلك يشكل خرقًا كبيرًا في الثقة ليس فقط مع قطر وإنما أيضًا مع دول خليجية عربية أخرى، والتي طالما اعتبرت الولايات المتحدة شريكًا أمنيًّا يمكن الوثوق فيه".

وتحدث الكاتب عن تداعيات كبرى على صعيد المصالح الأميركية، وعن تقويض الدور الأميركي كشريك أمني رئيسي لدول الخليج العربية. كذلك أشار إلى أن حكومات خليجية عربية أعربت عن غضبها حيال ما فعلته "إسرائيل"، وأعربت عن تضامنها الكامل مع قطر، بمن في ذلك حكومات خليجية لديها خلافات مع الدوحة.

كما تابع الكاتب أن "دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن القضية هي اقتصادية أيضًا، إذ إن صورة منطقة شبه الجزيرة العربية (باستثناء اليمن) كمكان آمن للأجانب للزيارات والاستثمار تعد في غاية الأهمية من أجل التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد فقط على الصادرات من موارد الطاقة".

وأردف الكاتب أن "رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزراءه من اليمين المتطرف اقتربوا من تحقيق هدفهم بتدمير مدينة غزة في الكامل، وبأنهم لن يسمحوا لترامب بأن يقف في وجههم". كما قال "إنه وحتى في ظل ضبابية المشهد، فإن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض توضح أن البيت الأبيض تفاجأ بما حصل. وشدد على أنه ليس من مصلحة أميركا أن تنتهك بهذا الشكل الصارخ المعايير الدولية مع شركاء أميركيين رئيسيين مثل قطر".

هذا وتحدث الكاتب عن ضرورة أن يتدخل ترامب ويوجه رسالة واضحة إلى نتنياهو بأن لدى الولايات المتحدة مصالح أخرى في المنطقة لا تشمل فقط "إسرائيل"، وبأن مواصلة التعاون مع "إسرائيل" منوطة بتنسيق الأخيرة الوثيق مع واشنطن.

كذلك قال الكاتب "إن الهجوم على قطر يبعد الولايات المتحدة أكثر حتى عن الهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الروابط بين "إسرائيل" والعرب الخليجيين عبر اتفاقيات أبراهام ومواجهة إيران. كما اعتبر أن ما حدث يُفيد بأن الولايات المتحدة قد تتفاجأ مجددًا في المستقبل القريب إذا ما مضى نتنياهو بخطوات كبيرة من دون التنسيق مع واشنطن، خاصة على صعيد الخطوات المستقبلية حيال إيران".

وشدد الكاتب على ضرورة أن يفي ترامب بوعده عن وضع أميركا أولًا، مضيفاً أن ذلك يعني أن لا يسمح بأن يتعرض للخداع كما حصل في الهجوم على قطر.

الكلمات المفتاحية
قطر العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
موقع أميركي: الهجوم
موقع أميركي: الهجوم "الإسرائيلي" على قطر يُقوّض مصالح أميركا
ترجمات منذ 44 دقيقة
كاتب أميركي: النفوذ
كاتب أميركي: النفوذ "الإسرائيلي" في أميركا يشكل تهديدًا لسيادة الولايات المتحدة
ترجمات 2025-09-02
نهج طائفي للسلطة السورية سيغرق البلاد في صراع داخلي شامل
نهج طائفي للسلطة السورية سيغرق البلاد في صراع داخلي شامل
ترجمات 2025-08-29
أوروبا تخاطر بالتصعيد ضد إيران
أوروبا تخاطر بالتصعيد ضد إيران
ترجمات 2025-08-28
مقالات مرتبطة
موقع أميركي: الهجوم
موقع أميركي: الهجوم "الإسرائيلي" على قطر يُقوّض مصالح أميركا
ترجمات منذ 44 دقيقة
مسؤول سابق في الموساد حول إدانات العرب لهجوم قطر:
مسؤول سابق في الموساد حول إدانات العرب لهجوم قطر: "خلف الأبواب صوانٍ من البقلاوة"
عين على العدو منذ ساعة
على من يقرأ جعجع مزاميره؟
على من يقرأ جعجع مزاميره؟
مقالات منذ ساعة
"يديعوت أحرونوت" تتحدّث عن كواليس الهجوم على قطر
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة