نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2025، مشاهد ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى" لاستهداف دبابة "ميركافا" صهيونية، في وسط مدينة جباليا في شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد وضع مجاهدي القسام عبوة "العمل الفدائي" داخل قمرة قيادة الدبابة، ممّا أدّى إلى مقتل 4 جنود صهاينة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الصهيوني.

