كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهدافها دبابة "ميركافا" وسط جباليا شمال قطاع غزة

2025-09-11 17:37
33

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2025، مشاهد ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى" لاستهداف دبابة "ميركافا" صهيونية، في وسط مدينة جباليا في شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد وضع مجاهدي القسام عبوة "العمل الفدائي" داخل قمرة قيادة الدبابة، ممّا أدّى إلى مقتل 4 جنود  صهاينة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الصهيوني.

