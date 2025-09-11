خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مكتبة التكافل الخيرية بالبقاع: لكل طالب حقٌّ في العلم

2025-09-11 17:38
ماهر قمر - مراسل

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

في بلدة سحمر، تفتح مكتبة التكافل أبوابها أمام جميع الطلاب، لتوفّر الكتب والقرطاسية الجديدة والمستعملة بأسعار رمزية، أو عبر الاستعارة مجانًا.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم التعليم وتمكين كل تلميذ وطالب من بدء العام الدراسي مجهّزًا بما يحتاجه من أدوات مدرسيّة وكتب متنوّعة، في خطوة تعكس روح التكافل الاجتماعي.

ويشكّل مشروع الهيئات النسائية جسرًا يربط بين العطاء وفرحة التعلّم، ليكون العلم متاحًا للجميع، ولتستمر رسالة المعرفة والكرم في خدمة المجتمع.
 

