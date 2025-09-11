خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بو صعب ترأس اجتماع لجنة درس مقترحات قوانين الانتخاب: أي قانون سيصدر يجب نيله التوافق

لبنان

الشيخ الخطيب من إيران: حروب تمارس علينا لكي يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه عسكريًّا
لبنان

الشيخ الخطيب من إيران: حروب تمارس علينا لكي يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه عسكريًّا

2025-09-11 18:05
الشيخ الخطيب: علينا التعاطي مع الواقع بحكمة بعدما نجحنا في الحفاظ على وحدة الطائفة
51

يواصل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ العلامة الشيخ علي الخطيب زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شارك في المؤتمر التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية الذي أنهى أعماله مساء أمس الأربعاء 10/9/2025.

ووصل العلامة الخطيب، ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة مشهد، بعد زيارة لمدينة قم أمس الأربعاء، التقى خلالها العديد من العلماء والشخصيات، وزار مقام السيدة المعصومة؛ فاطمة ابنة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.

وفي قم، نظمت الحوزة العلمية لقاء للعلامة الخطيب مع رؤساء شبكات إعلامية وناشطين من فرق الدعم وعلماء دين، وشارك في اللقاء نحو خمسين شخصًا؛ رجالًا ونساء، وتحدث العلامة الخطيب عن آخر تطوّرات الساحة اللبنانية والإقليمية، وأعقب ذلك نقاش وحوار مع الحضور. 

وزار الشيخ الخطيب في قم آية الله رجبي؛ رئيس مؤسسة الإمام الخميني للتربية والتعليم التي تشرف على العديد من المدارس والجامعات الإيرانية، وخرَّجت هذا العام 150 ألف طالب.

وجدد الشيخ الخطيب في هذه اللقاءات الدعوة إلى "التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية، لا سيما الدول الفاعلة منها، من أجل مواجهة الأخطار المحدقة وكبح جماح العدوان الصهيوني المستمر، والذي يبدو واضحًا أنه لا يستثني أحدًا"، وقال: "الوضع صعب وخطير، وليس علينا إلا الصمود والتعاطي مع الواقع بحكمة، بعدما نجحنا في الحفاظ على وحدة الطائفة".

أضاف: "نعمل بكلّ طاقتنا على الحفاظ على الوحدة الوطنية، رغم الحروب النفسية والإعلامية التي تمارس علينا، لكي يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عن أخذه عسكريًّا".

الكلمات المفتاحية
المقاومة اميركا الشيخ علي الخطيب الحكومة الاسرائيلية ايران
إقرأ المزيد
المزيد
وفد من حزب الله وحركة أمل يبحث مع وزيرة التربية أوضاع الجنوب والبقاع التربوية 
وفد من حزب الله وحركة أمل يبحث مع وزيرة التربية أوضاع الجنوب والبقاع التربوية 
لبنان منذ 38 دقيقة
بو صعب ترأس اجتماع لجنة درس مقترحات قوانين الانتخاب: أي قانون سيصدر يجب نيله التوافق
بو صعب ترأس اجتماع لجنة درس مقترحات قوانين الانتخاب: أي قانون سيصدر يجب نيله التوافق
لبنان منذ ساعة
الشيخ الخطيب من إيران: حروب تمارس علينا لكي يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه عسكريًّا
الشيخ الخطيب من إيران: حروب تمارس علينا لكي يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه عسكريًّا
لبنان منذ ساعة
حزب الله ينفي ما أوردته الداخلية السورية: ليس لدينا أي وجود في الأراضي السورية
حزب الله ينفي ما أوردته الداخلية السورية: ليس لدينا أي وجود في الأراضي السورية
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب من إيران: حروب تمارس علينا لكي يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه عسكريًّا
الشيخ الخطيب من إيران: حروب تمارس علينا لكي يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه عسكريًّا
لبنان منذ ساعة
الشيخ ماهر حمود لـ
الشيخ ماهر حمود لـ"العهد": المقاومة شرف الأمة والوحدة الإسلامية ضرورة
خاص العهد منذ يوم
الشيخ الخطيب: الخطر
الشيخ الخطيب: الخطر "الاسرائيلي" يطال الجميع
لبنان منذ يوم
بابائي من مرقد سيد شهداء الأمة: لو المقاومة
بابائي من مرقد سيد شهداء الأمة: لو المقاومة "واهنة" لما جنّد الاستكبار قواه لمحاربتها
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة