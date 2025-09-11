يواصل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ العلامة الشيخ علي الخطيب زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شارك في المؤتمر التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية الذي أنهى أعماله مساء أمس الأربعاء 10/9/2025.

ووصل العلامة الخطيب، ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة مشهد، بعد زيارة لمدينة قم أمس الأربعاء، التقى خلالها العديد من العلماء والشخصيات، وزار مقام السيدة المعصومة؛ فاطمة ابنة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.

وفي قم، نظمت الحوزة العلمية لقاء للعلامة الخطيب مع رؤساء شبكات إعلامية وناشطين من فرق الدعم وعلماء دين، وشارك في اللقاء نحو خمسين شخصًا؛ رجالًا ونساء، وتحدث العلامة الخطيب عن آخر تطوّرات الساحة اللبنانية والإقليمية، وأعقب ذلك نقاش وحوار مع الحضور.

وزار الشيخ الخطيب في قم آية الله رجبي؛ رئيس مؤسسة الإمام الخميني للتربية والتعليم التي تشرف على العديد من المدارس والجامعات الإيرانية، وخرَّجت هذا العام 150 ألف طالب.

وجدد الشيخ الخطيب في هذه اللقاءات الدعوة إلى "التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية، لا سيما الدول الفاعلة منها، من أجل مواجهة الأخطار المحدقة وكبح جماح العدوان الصهيوني المستمر، والذي يبدو واضحًا أنه لا يستثني أحدًا"، وقال: "الوضع صعب وخطير، وليس علينا إلا الصمود والتعاطي مع الواقع بحكمة، بعدما نجحنا في الحفاظ على وحدة الطائفة".

أضاف: "نعمل بكلّ طاقتنا على الحفاظ على الوحدة الوطنية، رغم الحروب النفسية والإعلامية التي تمارس علينا، لكي يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عن أخذه عسكريًّا".

