لبنان

وفد من حزب الله وحركة أمل يبحث مع وزيرة التربية أوضاع الجنوب والبقاع التربوية 
2025-09-11 19:20
وعدت كرامي بمتابعة مختلف القضايا التربوية التي طُرحت خلال اللقاء.
زار وفد مشترك من حزب الله وحركة أمل وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، في مقر الوزارة في منطقة الأونيسكو، الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025.

وبحث الوفد مع وزيرة التربية عددًا من القضايا والمطالب التربوية، ومنها انطلاقة العام الدراسي المقبل، لا سيّما في قرى الحافة الأمامية في الجنوب التي تعرّضت للعدوان والتدمير "الإسرائيلي"، حيث أعدّت الوزارة قرارًا مفصلًا حول وضعية المدارس والثانويات الرسمية في محافظتَيْ الجنوب والنبطية، كما في بعض قرى محافظة بعلبك - الهرمل المحاذية للحدود السورية، إذ يلحظ القرار الحفاظ على كيانات المدارس والثانويات ووضع التلاميذ وتسجيلهم والأساتذة في الملاك والمتعاقدين والمستخدمين والتحاقهم.

كما تناول اللقاء قضية طلاب المدارس اللبنانيين النازحين من سورية والسماح لهم بالتسجيل في المدارس للعام الدراسي المقبل، برغم عدم وجود مستندات دراسية مع بعضهم، بالإضافة إلى قضية الطلاب اللبنانيين الجامعيين النازحين من سورية، إلى جانب مسألة اعتماد اللغة العربية في امتحانات "الكولوكيوم".

وفي ما يخصّ ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، أكدّت كرامي أنّ "الملف وُضِع على سكة الحل وهو قيد المتابعة". 

وبشأن فائض الناجحين في دورتَي 2008 و2016، شدّدت الوزيرة على أهمية "إجراء دراسة للحاجات والاستفادة منهم، لا سيّما أنّ عددًا لا بأس به منهم هم من المتعاقدين حاليًّا".

وتميّز اللقاء بالإيجابية والجدية والانفتاح، وكانت وُجهات النظر متقاربة وبنّاءة. وقد وعدت الوزيرة بمتابعة مختلف القضايا التربوية التي طُرحت.

حزب الله حركة امل البقاع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان الجنوب المدارس التربية
