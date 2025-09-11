خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

في ذكرى المولد النبوي.. مبادرة مشتركة توزع 3400 حصة غذائية في قرى البقاع
2025-09-11 22:15
52

في أجواء ولادة الرسول الأكرم محمد (ص)، والذكرى السنوية الأولى لاستشهاد "شهيدنا الأقدس" سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، نُفّذت مبادرة اجتماعية وإنسانية بالتعاون بين جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) – مفوضية البقاع، وجمعية "وتعاونوا"، وبمساهمة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، تم خلالها توزيع نحو 3400 حصة غذائية على عدد من العائلات المتعففة في قرى وبلدات البقاع.

وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل العائلات الأكثر حاجة، في ظل ما يعيشه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة أرخت بظلالها الثقيلة على مختلف الشرائح الاجتماعية.

مسؤول الخدمة المجتمعية في كشافة الإمام المهدي (عج)، أحمد جعفر، أكد أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة متواصلة من المبادرات التي تنفذها مفوضية البقاع في الكشافة ضمن إطار عملها الاجتماعي والخيري. وأثنى جعفر على "الدور الريادي لقيادة منطقة البقاع في دعم هذه المبادرات وتوفير مستلزمات نجاحها".

بدوره، أشار رئيس جمعية "وتعاونوا"، عفيف شومان، إلى أنّ "المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتحمّل الجميع لمسؤولياتهم، في مواجهة الانهيار الاقتصادي والتضييق المفروض على بيئة المقاومة وأهلها"، مشددًا على أنّ "المساعدات الغذائية تشكل شريان دعم حيوي للأسر التي باتت تعاني من الفقر وندرة الموارد الأساسية".

كما توجّه شومان بالشكر إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على مساهمته الكريمة في إنجاح هذه الحملة، مؤكدًا أن العمل المشترك بين الجمعيات والمؤسسات الفاعلة هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المتفاقمة.

وقد باشرت فرق الخدمة المجتمعية بتوزيع الحصص الغذائية على الأرض، وفق خطة منظمة تغطي عددًا كبيرًا من القرى البقاعية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأقصى درجات الشفافية والعدالة.

 

 

 

لبنان المولد النبوي الشريف البقاع حملة وتعاونوا كشافة الامام المهدي (عج) سيد شهداء الأمة
