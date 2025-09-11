في أجواء ذكرى ولادة الرسول الأكرم (ص) وأسبوع الوحدة الإسلامية، وضمن سعيها الدائم لتعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع، نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية - مديرية البقاع سلسلة من الأنشطة والبرامج الصحية والتربوية في عدد من المناطق.

فقد شهد مخيم الجليل في بعلبك يومًا صحيًّا مجانيًّا بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة ولجان العمل في المخيمات، شمل اختصاصات الصحة العامة والأطفال مع توزيع أدوية مجانية، حيث تمت معاينة 128 مريضًا وتقديم 471 وحدة دواء، إلى جانب صرف 128 وصفة طبية.

وفي مركز النبيّ شيث الصحي، نُفّذت مجموعة ورش تثقيفية وتفاعلية بالتعاون مع فوجَي كشافة الإمام المهدي (عج) - السيدة البتول (ع) والسيدة الحوراء (ع)، تناولت موضوع حماية الجسد والحفاظ على الخصوصية لفئات البراعم والزهرات والمرشدات بمشاركة أكثر من 45 فتاة، إضافة إلى ورشة بعنوان "المسعف الصغير" استهدفت 18 فتاة قدّمتها الممرضة المتطوعة آية حسن، وتضمنت مبادئ الإسعاف الأولي وصفات المسعف والتعامل مع الحروق بأنشطة تطبيقية.

كما نفّذ مركز تمنين الصحي نشاطًا في التفريغ النفسي لفتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و16 سنة من فوج أم البنين (ع) - بيت شاما، ضمن أنشطة النوادي الصيفية، حيث لاقى النشاط استحسانًا كبيرًا من المشاركات والقيمين.

إلى ذلك، شارك مركز الكرك الصحي في معرض "خيرات المهدي (عج)" من خلال زوايا صحية ونفسية خاصة بالأطفال، على مدى ثلاثة أيام، تخللها أنشطة متنوعة في أجواء تفاعلية مرحة.

وانطلاقًا من وصية الإمام الخميني (قدس سره) للشباب، وخصوصًا الفتيات باعتبارهن أساس المستقبل وبناة الأسرة والمجتمع، نفّذت المشرفة الصحية الاجتماعية في مركز القصر الصحي ورشة تثقيفية حول فترة البلوغ وما يرافقها من تغييرات طبيعية ونفسية، استهدفت 15 مشاركة. وقد تميّزت الورشة بالحوار الفعّال والتفاعل الإيجابي، واختتمت بتوزيع ضيافة على حبّ الرسول (ص) بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتؤكد الهيئة الصحية الإسلامية - مديرية البقاع من خلال هذه الأنشطة المتنوعة التزامها برسالتها الصحية والتربوية في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة الوعي والوقاية، ولا سيما لدى الفئات الناشئة.

