عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفين عسكريين للعدو في النقب ومطار "رامون"

2025-09-11 23:00
38

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2025، عن تنفيذها عمليتَين استهدفتا هدفَين عسكريَّين للعدو "الإسرائيلي" في منطقة النقب ومطار "رامون" في منطقة أم الرشراش (إيلات) في فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إنّ "القوة الصاروخية اليمنية نفّذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو "الإسرائيلي" في منطقة النقب المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2""، مؤكّدًا أنّ "العملية حقّقت هدفها بنجاح وتسبّبت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ".

وأشار سريع إلى أنّ "سلاح الجو المُسيَّر في القوات اليمنية نفّذ عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مُسيَّرة، استهدفت طائرتان منها مطار "رامون" في منطقة أم الرشراش (إيلات)، فيما استهدفت الثالثة هدفًا عسكريًا للعدو "الإسرائيلي" في منطقة النقب المحتلة"، مؤكّدًا أنّ "العملية حقّقت أهدافها بنجاح".

وأعلن سريع عن أنّ "العمليتَين تأتيان انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقّاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان "الإسرائيلي"" على اليمن.

كما جدّد التأكيد أنّ "العمليات الإسنادية العسكرية اليمنية مستمرّة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة اليمن يحيى سريع صنعاء
