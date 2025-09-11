في أجواء ولادة الرسول الأكرم محمد (ص) وولادة حفيده الإمام الصادق (ع)، نظّم فرع العلاقات في القطاع الثامن لحزب الله في البقاع، بالتعاون مع شعبة بريتال، لقاءً سياسيًا حاشدًا في قاعة "الجنان" في بلدة بريتال، حضره نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، ومسؤول القطاع عباس مظلوم، إلى جانب حشد من الفعاليات البلدية والاختيارية والدينية والاجتماعية، بالإضافة إلى عوائل الشهداء والجرحى، وعدد من الإخوة والأخوات.

افتُتح اللقاء بتلاوة آياتٍ بيّناتٍ من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد إبراهيم، ثمّ ألقى السيد فيصل شكر كلمة بالمناسبة، تناول فيها التحديات الراهنة في وجه محور المقاومة، مؤكدًا أن الصراع مع العدوّ "الإسرائيلي" والإدارة الأميركية ليس هواية، بل هو معركة كرامة ووجود.

وشدد السيد شكر على أن "أعداءنا لن يتمكّنوا من القضاء على المقاومة وبيئتها، لأنها متجذّرة بعقيدة عاشورائية لا يمكن اقتلاعها"، مؤكدًا أن صمود المقاومة لـ66 يومًا في وجه الحرب الأخيرة هو الذي دفع العدوّ للموافقة على وقف إطلاق النار.

واختُتم اللقاء بتوزيع الضيافة على حبّ رسول الرحمة محمد (ص) وآل بيته الطاهرين، وسط أجواء من الإيمان والثبات والتأكيد على مواصلة طريق الشهداء.

