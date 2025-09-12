خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حزب الله يُحيي ذكرى الشهيد إبراهيم عقيل ورفاقه بحفل تأبيني وكلمة للشيخ نعيم قاسم

خاص العهد

خاص العهد

أرقام صادمة لتراجع الغطاء النباتي في لبنان!

2025-09-12 10:12
56
علي الأكبر البرجي - مراسل

مراسل ميداني لبناني
متخصص في الإعلام الرقمي
مخرج ومعد أفلام وثائقية
 

6 مقالاً

لبنان، البلد الذي طالما ارتبط اسمه بالطبيعة الخضراء والأشجار المعمّرة، يشهد اليوم تراجعًا مقلقًا في غطائه النباتي. فمنذ العام 2019 وحتى العام 2024، خسر ما يقارب 31 كيلومترًا مربعًا من مساحاته الخضراء، وهي خسارة تعادل ضعفي ما فقده خلال 18 عامًا متتالية.

في المقابل، تحاول بعض الجهات الرسميّة والجمعيّات البيئيّة مواجهة هذا الواقع من خلال حملات تحريج، إلا أنّ هذه المبادرات تبقى محدودة جدًا ولا تتناسب مع حجم التدهور الحاصل.

الأرقام التي يسجّلها لبنان اليوم تدق ناقوس الخطر، وتؤكد الحاجة إلى خطوات حكوميّة جدّية في مجال إعادة التشجير والحفاظ على البيئة، خصوصًا في منطقة البقاع التي تفتقر إلى الغابات والأحراج، ما يجعلها أكثر عرضة للتصحّر والتغيّر المناخي.
 

الكلمات المفتاحية
المياه وزارة الطاقة والمياه البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
أرقام صادمة لتراجع الغطاء النباتي في لبنان!
أرقام صادمة لتراجع الغطاء النباتي في لبنان!
خاص العهد منذ 4 ساعات
رغم العدوان.. عمل بـ
رغم العدوان.. عمل بـ"اللحم الحيّ" في القرى الجنوبية للحاق بالعام الدراسي الجديد
خاص العهد منذ 17 ساعة
النائب أبو حمدان لـ
النائب أبو حمدان لـ"العهد": سنعترض على قرار التعاقد مع "ستارلينك" في مجلس شورى الدولة
خاص العهد منذ 17 ساعة
مكتبة التكافل الخيرية بالبقاع: لكل طالب حقٌّ في العلم
مكتبة التكافل الخيرية بالبقاع: لكل طالب حقٌّ في العلم
خاص العهد منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
أرقام صادمة لتراجع الغطاء النباتي في لبنان!
أرقام صادمة لتراجع الغطاء النباتي في لبنان!
خاص العهد منذ 4 ساعات
لقاء سياسي في بريتال يؤكد على صمود المقاومة واستمرارها
لقاء سياسي في بريتال يؤكد على صمود المقاومة واستمرارها
لبنان منذ 15 ساعة
الحكومة ترخص لـ
الحكومة ترخص لـ"ستارلينك" برغم التحفظات.. وتعيّن هيئتي تنظيم الكهرباء والاتصالات
لبنان منذ 15 ساعة
الهيئة الصحية الإسلامية تنظم سلسلة أنشطة صحية وتوعوية بقاعًا
الهيئة الصحية الإسلامية تنظم سلسلة أنشطة صحية وتوعوية بقاعًا
لبنان منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة