أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنّ حزب الله سيقيم حفلًا تأبينيًا في الذكرى السنوية للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، والشهداء الأبطال من قادة الرضوان، ومعهم الشهداء الأبرار من الأهل الطيبين والمضحين.

ويتخلل الاحتفال كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.

ويقام الاحتفال نهار الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، في مجمع سيد الشهداء (ع) - الضاحية الجنوبية لبيروت، عند الساعة 4:00 عصرًا.



الكلمات المفتاحية