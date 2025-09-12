خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله يُحيي ذكرى الشهيد إبراهيم عقيل ورفاقه بحفل تأبيني وكلمة للشيخ نعيم قاسم
2025-09-12 11:16
أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنّ حزب الله سيقيم حفلًا تأبينيًا في الذكرى السنوية للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، والشهداء الأبطال من قادة الرضوان، ومعهم الشهداء الأبرار من الأهل الطيبين والمضحين.

ويتخلل الاحتفال كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.

ويقام الاحتفال نهار الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، في مجمع سيد الشهداء (ع) - الضاحية الجنوبية لبيروت، عند الساعة 4:00 عصرًا.
 

